Сергей Степашин - о ситуации в Азовском море: Нашим пограничникам - пять баллов!

- Сергей Вадимович, к сожалению, все минувшее воскресенье драматические события развивались на Азовском море…

- Совершенно очевидно, что это была провокация Петра Порошенко. Сначала на Украине была атака на церковь, теперь – поход на Азов.

У Порошенко впереди президентские выборы, рейтинг у него нулевой. Вот и пытается создать ситуацию, чтобы вообще отменить выборы и остаться у власти.

Сергей Степашин, экс-глава ФСБ, бывший премьер-министр РФ: Нашим пограничникам - 5 баллов! 00:00 00:00

Иной цели для передвижения в Мариуполь военных судов просто нет. Зачем из Одессы туда таскать эти баржи (прошу прощения)? Эта зона вообще должна быть демилитаризованной. Это первая часть.

Вторая. Суда зачем-то вошли в наши территориальные воды. Надо читать документы, которые регламентируют использование Азовского моря. Это внутреннее море России и Украины (раньше было России и Советского Союза). Поэтому те, кто из Европы пытается поучить нас, как вести себя на наших внутренних водах, - пускай прежде почитают соответствующие документы и обращаются к международному морскому праву.

Что касается наших пограничников... Что я могу сказать? Молодцы. Как бывший директор ФСБ могу оценить их действия на пять баллов. Так и надо работать. Кто бы ни заходил на нашу территорию, должен быть задержан. Слава Богу, что обошлось без потерь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

- Скажите, а дальше как может ситуация развиваться?

- Дальше будет скандалить Порошенко. Ему это, собственно, и нужно, для того чтобы хотя бы о нем снова услышали. Будет обращаться в различного рода международные институты. Но мы будем действовать по закону, как и положено. Собственно, и всё.

- То есть позиция России здесь… безупречна.

- Она совершенно очевидна и безупречна с юридической точки зрения. А с точки зрения оценки действий пограничников, надо им сказать: спасибо, ребята!

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