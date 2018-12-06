2018-12-06T14:09:08+03:00
Общество

Школьный психолог о подростке с ножом в московской школе: Отстранить его от занятий или отправить на лечение было нельзя

По сути администрация бессильна в случаях, когда у подростков “срывает крышу”
Ксения КОНЮХОВА
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Самый ужасный случай последнего времени - массовое убийство в колледже в КерчиСамый ужасный случай последнего времени - массовое убийство в колледже в Керчи
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Увы, случаи, когда школьники приходят в учебные заведения с оружием и пытаются причинить вред учителям, детям и самим себе, происходят регулярно и предотвратить подобное очень сложно, признают специалисты. Самый ужасный случай последнего времени - массовое убийство в колледже в Керчи. К счастью, в московской школе №1359 обошлось без жертв. Судя по отзывам одноклассников, проблемы у 16-летнего парня начались давно. Он и раньше уже приносил в школу оружие, угрожал другим ученикам и вел себя агрессивно. С ним уже работали школьные психологи. Однако, отстранить его от занятий или отправить на лечение было нельзя. В итоге все вылилось в ЧП: подросток пришел на занятия 6 декабря с ножом и угрожал причинить себе вред.

- Единственное, что может сделать школьный психолог в тяжелом случае — это пригласить родителей сложного подростка и порекомендовать им пройти обследование у психиатра или психоневролога, - объясняет Марина Сизова, психолог школы №1308. - Но заставить их сделать это нельзя, на принудительную экспертизу отправляют только после каких-либо инцидентов и только по решению соответствующих органов. Кроме того, родители могут сводить ребёнка к психиатру, но о диагнозе промолчать.

Сложности в общении со сверстниками, проблемы в семье (развод родителей и напряженные отношения с мамой и отчимом) — все это могло стать спусковым крючком для накопившейся агрессии. Более того, сам по себе подростковый возраст - это уже осложняющий фактор. Гормональная буря делает поведение нестабильным, а потребность в самоопределении может спровоцировать конфликты с окружающими.

По-хорошему, в школе все эти факторы должны фиксироваться в личной карте ребёнка и в социальном паспорте его семьи. Но на практике все часто выходит иначе. И даже явные угрозы не становятся тревожными звонками для взрослых.

- Если на терапии ребёнок прямо говорит, что хочет совершить преступление, мы обязаны сообщить об этом в правоохранительные органы, - говорит психолог. - Если же это только наши догадки, мы не имеем права рассказывать об этом. Обсуждать с учителями и классными руководителями мы можем только те поступки ребёнка, которые и так на виду.

По большому счету, максимум, что может сделать школьный психолог с таким учеником — попробовать поработать с его самооценкой, чтобы выровнять поведение. И научить выражать свои эмоции социально приемлемым способом. Все остальное остается уже на совести родителей.

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В московском районе Выхино-Жулебино сегодня утром десятиклассник попытался захватить школу. 16-летний подросток около 8.20 вошел в один из корпусов школы 1359 и достал длинный нож. Рассказывают, что парень прошел мимо охранника, но тот заметил холодное оружие и побежал за подростком. В итоге ему удалось заблокировать в одном из помещений. Однако войти внутрь он никому не разрешает, угрожая покончить с собой. На месте работают психологи. Приехала мама парня, которая пытается уговорить его сдаться. Здание оцеплено полицейскими. Из школьных корпусов эвакуировали всех учеников (подробности)

Скорая помощь около захваченной школы.

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