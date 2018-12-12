Наркотики, блэкджек и шлюхи: как разводятся российские футболисты

Игрок «Спартака» Денис Глушаков, кажется, задался целью провернуть самый скандальный развод российского футбола. В истории его расставания с супругой есть все: сотни неподеленных миллионов, голая женщина в бане, подозрения в изменах... А теперь еще и угрозы убийства - футболист якобы обещал напустить на свою жену «чеченцев», и вообще уничтожить ее. Даже для нашего футбола это чересчур. А в нем хватало дичайших разводов, с наркотиками, блэкджеком и шлюхами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669506" frameborder="0"></iframe> Провокационное видео с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым в бане..

Александр Кержаков. Два раза в одну и ту же воронку с наркотиками

Этот парень умеет выбирать себе жен. Лучший бомбардир российского футбола был женат трижды (второй раз находился в гражданском браке), и только с первой супругой сохранил нормальные отношения. А с двумя другими спутницами жизни все оказалось ужасно.

Вот что Александр Кержаков рассказывал про свою вторую жену Екатерину Сафронову:

- Взял волос с расчески. Отдал на экспертизу. Через три дня мне сказали, что большая концентрация наркотиков. Я при крестном сказал: «Екатерина, ты принимаешь наркотики». Поставил условие – либо ты лечишься, либо мы расстаемся. Ребенок с мамой-наркоманкой – это ненормально. Она согласилась лечиться. Потом стала орать, психовать, пыталась выпрыгнуть из машины. Утром собрались, я ее отвез в клинику. Сделали анализы, провели обследование. Выяснилось, что зависимость многолетняя. Тогда мне стало совсем плохо».

Екатерина Сафронова со своими адвокатами.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дело закончилось разводом, и сын от этого брака живет с Александром. Со следующей женой Кержакова - Миланой Тюльпановой все было примерно так же.

Александр Кержаков так рассказывал о депрессивном состоянии своей супруги после родов:

- Через 4,5 месяца гулянок я оплачивал её курсы по кодировке от алкоголя и полное восстановление. Но спустя два месяца вместо алко- пришло коко… Тут уже без меня. Хватило опыта в прошлом. И то летом я пытался помочь с реабилитацией после ее неоконченного лечения от зависимости в клинике Пьехи, но Таиланд особо не помог, так как после возвращения пьяная вместе с мамашей ломилась ко мне в дом за ребёнком в 3 часа ночи.

Эта дикая история еще не закончилась. Сейчас между экс-супругами идет битва за детей. Милана тоже обвиняет Кержакова в употреблении наркотиков, а также в рукоприкладстве и изменах. Но в российском футболе были и другие горы грязного белья, которые вывалились при разводах.

Андрей Аршавин. Отказ общаться с детьми и жена-майор ФСБ

По сравнению с Кержаковым, лучший игрок страны 2000-х разводился со своей женой Юлией Барановской тихо и мирно. Вместе они прожили девять лет, и у них в этом гражданском барке родилось трое детей. Но в 2012 году грянул скандал: якобы Юлии надоели многочисленные измены мужа, и они решили расстаться. Очень долго обсуждались финансовые условия развода. И вроде бы Барановская получила 50% доходов футболиста. Немалая, кстати, сумма - в разные годы алименты могли составлять до 2,5 млн. евро в год.

Юлия Барановская, бывшая супруга Аршавина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Иногда отголоски той семейной трагедии доносятся и до наших дней. Юлия Барановская рассказывала, что Аршавин не общается со своими тремя детьми.

Аршавин у здания суда, где проходил бракоразводный процесс.Фото: Александр ГЛУЗ

Сам же футболист женился второй раз на журналистке Алисе Казьминой, но и там не обошлось без скандалов. В 2017 году пара чуть было не разбежалась, и причиной были опять измены футболиста. А потом Казьмина-Аршавина попала в громкую историю. Ее сняли с рейса Москва - Алма-Ата, а супруга футболиста кричала, что он майор ФСБ и грозили экипажу всяческими неприятностями.

Дмитрий Тарасов. Тот, кто заставил Бузову петь

Возможно, этого развод полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой никто бы особо не заметил. Разошлись они относительно спокойно, без битья лиц и посуды, а детей у них не было. Но именно после расставания ведущую Дома-2 потянуло к микрофону на сцену - Бузова так тяжело переживала разрыв, что начала петь. И только тогда страна осознала всю глубину трагедии.

Именно после расставания Бузову потянуло к микрофону на сцену.Фото: Борис КУДРЯВОВ

А Тарасов вляпался в другой скандал. Бузова была второй по счету его женой, а с первой он сейчас судится из-за алиментов. Вроде как их неправильно начисляли, и образовалась задолженность в 15 мн рублей. Суд даже арестовал автопарк футболиста! Ну и само собой все происходит под громкие взаимные обвинения бывших супругов: бывшая жена Тарасова обвиняет его в безразличии к дочери, а его сторона намекает, что экс-супруга превратила ребенка в источник собственного дохода. Попробуй тут разберись.

Андрей Ещенко. Обвинения в изменах

Защитник «Спартака» никогда не был очень уж яркой звездой. Как-то раз он угрохал в хлам роскошную иномарку - на скорости в 170 км/ч впечатал ее в столб, но сам выжил и не особенно пострадал. Но вот развод с женой получился довольно неприятным, и в соцсетях долго перемывали детали измен Андрея Ещенко.

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федор Смолов. Самая тихая история

Распад звездной пары - это еще не гарантия скандального развода. Федор Смолов и Виктория Лопырева вместе были полтора года. А потом тихо и спокойно все закончилось. Лопырева потом рассказывала, что Федор так и не повзрослел, и она разочаровалась в футболисте. Но после развода карьера Смолова пошла в гору и вынесла его в ряды самых высокооплачиваемых футболистов России.

Федор Смолов и Виктория Лопырева вместе были полтора года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Павел Мамаев. В тюрьме не до развода

Павел Мамаев в СИЗО ждет решения своей участи.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой истории еще предстоит разгореться. Пока Павел Мамаев в СИЗО ждет решения своей участи, его жена Алана ведет очень бурную жизнь в соцсетях. Вроде как она уверена, что в тот злополучный вечер ее муж был в компании другой женщины. Кроме того, Алана обвинила Павла в изменах с Викторией Боней, ну и вообще там может грохнуть так громко, что затмит скандалы Глушакова и Кержакова.