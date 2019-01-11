Последнее желание Криса Кельми поражает воображение

Умерший 1 января Крис Кельми был личностью неординарной не только в творчестве, но и в обычной жизни. Так, музыкант завещал развеять его прах над Атлантикой.

О последней воле 63-летнего музыканта рассказала поэтесса Маргарита Пушкина, написавшая хит «Замыкая круг». Она дружила с музыкантом долгие годы. «Кремировали Криса в Николо-Архангельском крематории. И, по завещанию музыканта, прах его будет развеян над Атлантикой», - цитирует ее «Экспресс-газета».

Брат артиста подтвердил желание Криса Кельми, которое поражает воображение. «Прах над Атлантикой развеет его семья - жена и сын... Это была последняя воля Криса. Поэтому раз он так захотел, значит, так и будет. Наверное, сын это сделает», цитирует Евгения Суслина, являвшегося по совместительству и директором усопшего, РИА «Новости».

Евгений также подчеркнул, что очень любил родственника, несмотря на их непростые личные отношения. «Мы с ним друг друга простили. Я ему сказал правильные слова у гроба... Надеюсь, он меня услышит на небесах», - отметил директор ушедшего из жизни артиста.

Брат певца Евгений Суслин в эфире передачи "Прямой эфир".Фото: YouTube

Суслин в программе «Прямой эфир» сообщил, что узнал о смерти брата от журналиста. «Спросили: "Евгений, добрый день. Как вы прокомментируете смерть своего брата?". Вообще-то я в ужасе понял, что должен был узнать об этом от членов семьи, его жены, а не от прессы. Тут же после этого звонка я набираю номер жены Криса, она не отвечала ни на звонок, ни на смс. Я звоню его сыну Кристиану - ответа нет. Далее последовали каждую минуту звонки», - поведал Суслин.

По словам Евгения, он два дня был в бреду: «Факт смерти Криса и то, что я ничего не могу об этом выяснить, меня ввели в ступор... Мне пришлось отключить телефон, потому что я не знал, что ответить артистам, его друзьям, потому что мне самому ничего не рассказали».

Прощание с певцом было закрытым по воле его родных. На похороны не пустили ни его поклонников, ни журналистов.

Маргарита Пушкина раскритиковала решение родственников музыканта сделать прощание закрытым. «Где же они были, когда больного Криса таскали по ТВ-каналам и выставляли в дурацком виде на потеху обывателям? Где были близкие люди, если они такие близкие, когда Крису надо было помочь? Он умер в одиночестве», - заявила поэтесса.

Поэтесса Маргарита Пушкина. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Крис Кельми скончался в первый день Нового года от сердечной недостаточности. В морге подтвердили проблемы с сердцем, на которые жаловался певец. Кроме того, Крис якобы не сумел полностью отказаться от употребления алкоголя, несмотря на серьезное заболевание. В последние годы жизни исполнитель хитов «Ночное рандеву» и «Замыкая круг» страдал от пагубной привычки. При этом сам артист неоднократно опровергал сообщения о проблемах с алкоголем, однако не сумел утаить от поклонников тот факт, что проходил лечение в реабилитационной клинике Таиланда вместе с телеведущей Даной Борисовой и ныне покойным Евгением Осиным.

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