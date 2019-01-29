Подогрела ли кража картины ажиотаж к выставке Куинджи

Очередь на Куинджи длиной метров сто простирается буквой "Г", до конца дома номер 17, где, как информирует надпись, "В разные годы жили разные выдающиеся писатели".

"Помогите найти человека" - гласит объявления на столбе. Но Дениса Чуприкова уже нашли и посадили. Пока на два месяца.

Вдоль очереди расхаживает караван из двух тетенек с кипой газет "Живая вера", промоутера с листовками, перекупщика и трех журналистов с навьюченными операторами на веревочке.

Тетеньки раздают газеты и предлагают пожертвовать взамен что-нибудь. Восточная девушка раздает синие листовки и предлагает пообедать с первым, вторым и третьим за 210 рублей. Перекупщик просит купить билет за тысячу рублей, а журналисты хотят, чтобы им дали комментарий про то, что очередь стала больше из-за кражи.

- Вы знаете, в воскресенье было холоднее, а очередь была такая же. Она всегда такая же, я думала, среди недели будет меньше, а оказывается, картину как назло украли, - отвечает молодая девушка на камеру. Она говорит, что теперь ей ничего, не холодно. Подогревает азарт. "Вдруг еще что-то украдут".

Очередь на Куинджи длиной метров сто простирается буквой "Г", до конца дома номер 17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На термометре сегодня минус три. Очередь добрая. Разрешает отойти и пообедать и держит место. Делится актуальными анекдотами, обсуждает Александра Васильева и передачу "Модный приговор".

- Причем тут Александр Васильев? - удивляюсь я.

- Потому что его коллекция одежды гораздо лучше европейской, - объясняет дама с губами уточкой. - А вы были в Лувре? В Лувр я бы точно стоять не стала. Там смотреть не на что.

"Архип охрип, архип охрип. Архип типа архетипа", - повторяет бородатый дядька скачет из стороны в сторону. Дяденек здесь немного. Очередь, преимущественно женская.

Американка Лиза говорит, что стоять здесь дольше, чем лететь в Ирландию. Но она ни о чем не жалеет. Потому что никогда еще столько телеканалов не брали у нее интервью.

- А вы, девушка, журналист или с Урала? - интересуется американка, сделав подозрительное лицо.

Тут висела похищенная картинаФото: Евгения КОРОБКОВА

- С Урала, а как узнали? - удивляюсь я.

- Видно потому что, - кивает она. - Только с Урала люди ко всем пристают и вопросы задают. У меня мама такая же. Думает, все люди братья.

По мере приближения к заветным дверям, очередь заметно стареет. Если в начале, в основном, студенты, то в конце - граждане за 60. Но долгое ожидание здесь не при чем.

- Стоять три часа, просто хипстерам здесь не место. Они замерзают и отваливаются, - объясняет Алексей Соколов, человек в лохматом капюшоне.

Алексей рассказывает, как правильно одевать на выставку. Длинные носки, никаких голых щиколоток. Варежки. Воротник из чернобурой лисы.

- Потому что чернобурая лиса лучше защищает от холода.

- Ой, а у меня песец, - отзывается женщина в боярской шапке. - И я сюда из Беларуси приехала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688943" frameborder="0"></iframe> Ажиотаж вокруг выставки Куинджи в Третьяковке.Евгения КОРОБКОВА

Очередь ненавидит тех, кто проходит без очереди по электронным билетам, по карточкам "гость Третьяковки" и по билетам, купленным в другие дни заранее. Сердится, что долго не запускают. Стучится в стеклянные двери и кричит "Вы не жалеете людей".

Двери открываются.

- Люди, миленькие, номерков нет, - кричит тетенька изнутри. - Мы жалеем людей. Но они заходят и не выходят. Может, в туалете, может, еще где. Подождите, люди. Чтобы вы получили удовольствие - надо ждать, сами же знаете.

- Знаем, - вздыхают люди.

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