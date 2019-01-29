Похитителя Куинджи из Третьяковской галереи арестовали на два месяца

В Таганском суде 29 января решали вопрос об аресте похитителя Куинджи - 32-летнего Дениса Чуприкова, который умудрился средь бела дня утащить полотно классика прямо из Третьяковской галереи. Мы уже писали: в воскресенье Чуприков приехал в музей, купил билет на выставку Архипа Куинджи, спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым», вынул ее из рамки и ушел. Посетители подумали, что это сотрудник Третьяковки, охрана и смотрители на мужчину, несущего под мышкой картину, почему-то не обратили внимание. Следователи считают, что у Чуприкова могли быть сообщники - за несколько минут до похищения в гардеробе украли норковую шубу и ЧОПовцы отвлеклись туда.

Собственно поэтому Денису Чуприкову вечером в понедельник предъявили обвинение по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Это до 15 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688920" frameborder="0"></iframe> Подозреваемого в краже картины Куинджи привезли в суд.

Похитителя задержали по горячим следам - его машина засветилась на камерах. Уроженец крымского города Феодосия переехал в Подмосковье несколько лет назад. С женой Юлией они какое-то время подрабатывали в богатых домах на Рублевке - хозработниками. Потом он был водителем, автослесарем, инженером в жилом комплексе.

- Чуприков свою вину признает, но о мотивах говорит уклончиво, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Мол, хотел перепродать картину. Кому? Покупателей ещё не искал...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688937" frameborder="0"></iframe> В Москве арестовали похитителя картины Куинджи.Денис Чуприков не стал общаться с журналистамиАлександр РОГОЗА

Перед началом судебного заседания журналисты засыпали сидящего в клетке Чуприкова вопросами.

- Зачем вы украли картину?

- Были у вас сообщники?

- Почему выбрали именно это полотно Куинджи?

Похитителя Куинджи из Третьяковской галереи арестовали на два месяцаФото: Александр РОГОЗА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688683" frameborder="0"></iframe> Кража века: кто и зачем украл картину Куинджи из Третьяковки.Похищение картины Куинджи из Третьяковки настолько нелепое, что почти гениальное.

Чуприков молчал. Иногда поглядывал на камеры исподлобья. Иногда коротко переговаривался о чем-то с адвокатом. Защитник у похитителя пока ещё временный - бесплатный, государственный. Насколько известно, сейчас семья Чуприкова собирает деньги на другого адвоката.

Гражданская жена любителя живописи Юлия Замятина пришла в суд с ребёнком. Осенью прошлого года у пары родилась дочь. Наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении - смягчающее обстоятельство. Женщина сначала пронесла малышку в утеплённой «люльке» в зал заседаний. Но там оставить ребёнка не разрешили, пришлось передать девочку подруге.

В суде Чуприков рассказал, что живет с гражданской женой уже семь лет, работает гендиректором ООО «Мегаполис» (это небольшая строительная фирма - в посделеее время Чуприков зарабатывал, набирая заказы под бригады работяг с Крыма, - Авт.). Постоянная прописка - в Феодосии. В Одинцовском районе он с женой живет в квартире, которая принадлежит его маме-пенсионерке. (Сама Виолетта Чуприкова живет в Феодосии).

В Таганском суде 29 января решали вопрос об аресте похитителя Куинджи - 32-летнего Дениса ЧуприковаФото: Александр РОГОЗА

Следователь попросил для Чуприкова два месяца ареста. Мол, похититель Куинджи может в любой момент скрыться, а его сообщник или сообщники до сих пор не установлены. Мы уже писали, что Чуприков и до этой истории оказался фигурантом уголовного дела - его хлопнули с синтетическими наркотиками, но отпустили под подписку о невыезде.

- В данный момент он социально не устроен, официальных источников доходов не имеет, - заявил полицейский, намекая, что дела у фирмы обвиняемого шли не очень.

Напомним, с декабря прошлого года за Чуприковым гоняются судебные приставы - он задолжал одному из банков более 250 тысяч рублей. Данные о долге висят в открытом доступе на сайте ФССП.

Адвокат попросила отпустить Дениса Чупиикова под домашний арест - в мамину квартиру. Напомнила, что у него грудной ребёнок. А ещё у него положительные характеристики из фирмы, где он раньше работал водителем, и от соседей.

Жена Дениса Чуприкова принесла в суд их четырехмесячную дочьФото: Александр РОГОЗА

- Если есть возможность меня на время следствия отправить под домашний арест, был бы очень благодарен.

Обсуждать выдвинутое против него обвинение Чуприков не стал.

- У меня есть право не свидетельствовать против себя...

Суд решил отправить Дениса Чуприкова под арест до 27 марта.

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