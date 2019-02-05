Божена Рынска заявила, что сгоревшие в "звездном доме" люди отравляли жизнь "приличным соседям"

Пожар, случившейся накануне в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы, не оставил равнодушным никого, ведь его жертвами стали восемь человек, в том числе двое ребятишек. Российская журналистка Божена Рынска также эмоционально отреагировала на случившееся, однако вместо того, чтобы принести соболезнования, она обрушилась на погибших людей с обвинениями.

По мнению светской обозревательницы, жителям коммуналки на шестом этаже "звездного дома" стоило продать свою "конуру" и согласиться на "разумное расселение", которое им наверняка предлагали многие риелторы, и тогда, возможно, всем удалось бы выжить. Однако, как считает Рынска, кто-то из владельцев комнат захотел получить за свое жилье с видом на Кремль как минимум двухкомнатную квартиру на Патриарших прудах, а потому коммуналка продолжала существовать.

"Отравляла жизнь приличным соседям. Не платила за консьержа и уборку лестницы. Неаккуратно таскала баулы и пачкала стены лифта, - не свое ж, не жалко. И вот сгорели. А надо было не бычить и расселяться разумно. Съехали бы в Митино в отдельное жилье или в Бутово какое, и остались бы живы", - написала журналистка у себя на странице в Facebook.

Божена Рынска вновь отличилась неоднозначным высказыванием

Между тем, в ночь на понедельник, 4 февраля, в центре столицы разворачивалась настоящая трагедия. В квартире №48, которая находится на шестом этаже исторического дома, начала тлеть проводка. По деревянным перекрытиям огонь очень быстро распространился на соседние квартиры и "спустился" этажом ниже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689899" frameborder="0"></iframe> Пожар вспыхнул в элитном доме в Москве.

Проживающая там 38-летняя дочь российского музыканта Юрия Башмета успела схватить двоих детей и выбежать из дома. Ее соседям этажом ниже повезло гораздо меньше. Все семь жителей восьмикомнатной квартиры спали и, вероятно, погибли прямо во сне. К тому же через некоторое время деревянные полы между этажами рухнули.

Само здание было построено еще в далеком 1915 году. В разные годы здесь проживали представители советской элиты, а сейчас владельцами квартир являются известные люди. В списке жильцов Любовь Казарновская и Ингеборга Дапкунайте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

Что касается коммуналки, то сайт kp.ru писал о том, что одной из проживающих там семей принадлежали сразу четыре комнаты и они не хотели продешевить, продавая такую недвижимость. Москвичи рассчитывали, что за каждое помещение им выделят по отдельной однушке в пределах Бульварного кольца.

СК опубликовал видео из сгоревшей квартиры на Никитском бульваре в Москве.

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