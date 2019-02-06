«Сердце разрывается от любви и боли»: родные и поклонники простились с Децлом

Прощание с Кириллом Толмацким проходило в морге Центральной клинической больницы. Пришли сотни людей - причем внешне не особо похожих на поклонников хип-хопа: обычные москвичи, в подавляющем большинстве в возрасте 35-45 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690419" frameborder="0"></iframe> Видео с церемонии прощания с Децлом.

То есть люди, для которых песни в исполнении Децла стали частью юности. И которым наверняка сложно было просто поверить в правдивость словосочетания «Децл умер» - как-то плохо эти восемь букв с одним пробелом умещаются в сознании.

Рэпер в редакции "Комсомолки", 2010 год.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пришедшие проститься с Децлом не скрывали своих эмоций.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690321" frameborder="0"></iframe> Прощание с Кириллом Толмацким.

В зале не произносили никаких речей. У стены стоял православный крест с надписью «Толмацкий Кирилл Александрович. 22.07.1983 - 03.02.2019». Люди толпились вокруг гроба, складывали вокруг цветы, чуть поодаль сидели мать Кирилла Ирина, его вдова Юлия, его сын Антоний и его отец Александр.

Молодой рэпер скончался на 36 году жизни.Фото: Николай ГЕРАСИМОВ

Дед постоянно о чем-то говорил с внуком, обнимал его. Он видел его во второй раз в жизни. После того, как Александр Толмацкий ушел из семьи, его отношения с Кириллом резко испортились - но поначалу они все-таки периодически общались. В старом интервью Толмацкий-старший вспоминал, что однажды у Кирилла возникли проблемы с женой, он с Антонием приехал к отцу в офис, и мальчик спал прямо на столе. Вот это и было все их общение вплоть до дня похорон.

Самые близкие люди умершего музыканта (слева направо) мама Ирина Толмацкая, жена Юлия, сын Тони и отец Александр.Фото: Николай ГЕРАСИМОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690363" frameborder="0"></iframe> Прощание с Кириллом Толмацким (Децл).Денис КОРСАКОВ

6 февраля Александр Толмацкий написал в Instagram послание, обращенное к сыну.

«Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу, или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня… сердце разрывается от любви и боли... Вот такой хреновый февраль…»

Александр Толмацкий (в центре) после прощания с сыном.Фото: Михаил ФРОЛОВ

У гроба Кирилла Толмацкого ("Децла").Фото: Николай ГЕРАСИМОВ

Мать Кирилла Толмацкого и его сын Тони.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кирилла Толмацкого похоронили на Пятницком кладбище.

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В ходе церемонии прощания Александр Толмацкий сидел рядом с Тони и обнимал его (подробности)

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)