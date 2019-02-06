Отец Децла впервые увидел 13-летнего внука на похоронах

В Москве проводили в последний путь рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. На траурной церемонии отец покойного Александр Толмацкий впервые увиделся с внуком.

В последний раз проститься с артистом собрались члены его семьи, друзья и поклонники. На похоронах сына Александр Толмацкий впервые увидел своего 13-летнего внука Тони. В ходе церемонии прощания с Децлом Толмацкий-старший сидел рядом с мальчиком, обнимал его, они о чем-то переговаривались.

irinatolmatskaya Тони был очень близок со своим звездным отцом

Гроб с телом Кирилла Толмацкого установлен в центре ритуального зала. Он усыпан уветами. Все желающие подходили, прощались с Кириллом. Мама Децла и вдова сидели рядом. Юля Толмацкая практически ни с кем не общалась.

irinatolmatskaya Мама Децла - Ирина Толмацкая

После давней ссоры Александр Толмацкий ни разу не видел Тони. Кирилл Толмацкий полностью разорвал отношения с отцом после того, как тот оставил его мать ради другой женщины. Знакомые семьи вспоминают, что расставание родителей оказало на Децла огромное влияние. Его 13-летний сын Тони так и не познакомился с дедом.

juzeppejostko Юлия Толмацкая и Кирилл Толмацкий

Отец Децла написал у себя в соцсети в день похорон, что его сердце разрывается от любви и боли: "Знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети - это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!", - обратился он в умершему сыну.

Меж тем точная причина смерти рэп-исполнителя до сих пор не названа. По предварительному заключению, Кирилл Толмацкий скончался из-за болезни, связанной с патологией сердца. Точный диагноз медики обещали предоставить ближе к 17 февраля. "Следователи в Ижевске сейчас проводят экспертизу. ее результаты будут готовы только через две недели. Поэтому, все, что пишут сейчас - полная ерунда", - цитирует Толмацкого-старшего РБК.

Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля в своей гримерке после концерта в Ижевске. Музыканту было 35 лет, у него остались жена и сын.

Прощание с Децлом. Прямая трансляция.

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Прощание с рэпером Децлом: прямая онлайн-трансляция

В среду, 6 февраля, состоится церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, более известным под своим сценическим псевдонимом Децл. Исполнитель скончался в прошлое воскресенье во время концерта в Ижевске; причиной его смерти стала остановка сердца (подробности)

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