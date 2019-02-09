Актер Александр Михайлов: «Играть с Юрским в фильме "Любовь и голуби" было для меня счастьем»

- Для меня было праздником, что я работал с Сергеем Юрьевичем Юрским на картине «Любовь и голуби», вспоминаю об этом с благодарностью, для меня это было счастьем, - сказал сегодня KP.RU партнер Юрского по фильму, актер Александр Михайлов. – Съемки с Юрским проходили на одном дыхании, весело, очень здорово...

Юрский не был мне близким другом, был постарше, держал дистанцию. Я бывал у него в гостях иногда.

Не так давно было организовано мероприятие в честь фильма «Любовь и голуби». И мы собрались, правда, уже с большими потерями – не было ни Людмилы Гурченко, ни Нины Дорошиной. Но Юрский и Владимир Меньшов пришли... Сергей Юрьевич был прекрасным собеседником, это уникальный артист, который столько подарил образов нашим зрителям. В БДТ я видел его Чацкого. И Остапа Бендера в кино он показал так, что это явление. Юрский – разносторонний, пластичный и внутренне, и внешне. Тонкий, интеллигентный, думающий, образованный.

Актер Александр Михайлов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

И режиссёр потрясающий. Он меня приглашал на свои работы в театре, у меня не всегда получалось прийти, но в душе он был всегда со мной. Конечно, у него был непростой характер, но это и понятно – без характера бывают только амебы… Думаю, мы долго будем его вспоминать. Его отсутствие в нашей жизни будет заметным, потому что он был камертоном, который давал правильный звук во многих направлениях. Я скорблю по этой утрате».

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