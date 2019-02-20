Кошка Лагерфельда унаследует половину состояния кутюрье

Любимая кошка Карла Лагерфельда унаследует половину состояния немецкого модельера.

Питомица бирманской породы по имени Шупетт появилась у кутюрье в 2011 году. С тех пор кошка неоднократно принимала участие в различных рекламных кампаниях, также модельер посвятил своей любимице книгу.

choupettesdiary Кошка Карла снималась с ним в рекламных кампаниях

choupettesdiary Любимица Лагерфельда "заработала" за 2014 год три миллиона долларов

В честь Шупетт Лагерфельд разработал несколько аксессуаров, в том числе брелоки и сумки с преобладанием черного и белого цветов. У кошки есть собственная страничка в Instagram. В соцсети на красавицу подписано 178 тысяч человек.

choupettesdiary Немецкий кутюрье видел в своей любимице настоящую модель

- Если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чем нуждаться, - заявил модельер в 2015 году французским СМИ.

choupettesdiary В честь Шупетт была изготовлена плюшевая игрушка, которая полюбилась фанатам Лагерфельда

Немецкий модельер очень любил свою питомицу и видел в ней настоящую фотомодель. В 2014 году Лагерфельд сообщил журналу New York Magazine, что Шупетт благодаря рекламным контрактам "заработала" за год заработала около трех миллионов долларов, сообщает BFMTV.

Кутюрье Карл Лагерфельд завещал половину состояния своей кошке Шупетт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 19 февраля, умер немецкий кутюрье Карл Лагерфельд. Легендарный модельер скончался в возрасте 85 лет.

choupettesdiary Лагерфельд не мог ни дня прожить без свой красавицы Шупетт

Причиной смерти кутюрье стал рак поджелудочной железы.

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