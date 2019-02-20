2019-02-20T13:19:58+03:00
Звезды

"Я был в глубоком ужасе": жену Децла сразил сердечный приступ

Юлии Толмацкой стало настолько плохо, что она едва не умерла
Ольга ЛИБГАРДТ
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Децл скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердцаДецл скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердцаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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У вдовы рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) произошел сердечный приступ. Женщине стало настолько плохо, что она едва не умерла.

Сын покойного Децла Тони заявил, что мама близко сердцу восприняла скандальную ситуацию вокруг фильма о Кирилле Толмацком. Журналист Роман Супер заявил о желании снять картину об артисте и стал собирать деньги на свой проект. "Из-за того что Супер собирал деньги на свой фильм, у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа. Еле успела выпить таблетки от сердца. Спасибо, что рядом были друзья", - сообщил 13-летний Тони на своей официальной страничке в Instagram.

Подросток также объяснил, почему он рассержен на Романа Супера. "Во-первых, моему отцу не нравился Роман как личность. А с теми, кто ему не нравится, он не работал. То интервью было крайностью. Роман решил заработать на человеке после его смерти. Хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность", - начал молодой человек.

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Юлии Толмацкой стало настолько плохо, что она едва не умерла
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Он удивлен, что журналист затеял съемки фильма, не получив согласия семьи. "Откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать и бабушка не дадут ему интервью. Неужели сделает нарезку из старых интервью? Плюс Александр Яковлевич не может толком ничего ему рассказать, так как не участвовал в жизни моего отца 15 лет)", - заявил Тони.

Сын Децла посетовал на то, что он и его мама "еле-еле перебиваются без денег": "А тут какой-то левый мужик на честном имени моего отца решил заработать три с половиной лимона".

juzeppejostkojuzeppejostko
Вдова Децла еле успела выпить таблетки от сердца
3500 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Он также извинился, за то что "назвал его тварью". "Я был в глубоком ужасе и бешенстве... Я чуть не остался сиротой. Отец не попрошайничал деньги на свои проекты", - заключил Тони.

Как писал сайт kp.ru, рэпер Децл скончался в ночь на 3 февраля в результате остановки сердца. Исполнитель внезапно почувствовал себя плохо после выступления в клубе Ижевска. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь артиста. О смерти Кирилла Толмацкого сообщил его отец . Похоронили рэпера на Пятницком кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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