Скорбящая кошечка Карла Лагерфельда заговорила

Бирманская кошечка по кличке Шупетт, которой знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд завещал свое состояние, заговорила. Скорбящая любимица умершего Кайзера "поблагодарила" мир за соболезнования.

Кошечка по кличке Шупетт (в переводе с французского - Капусточка) рассказала, как будет жить дальше без хозяина. Она намерена стать "независимой женщиной". На черно-белом фото кошка предстала в траурной черной шляпке с вуалью.

choupettesdiary Бирманская кошечка по кличке Шупетт надела траур

"Спасибо всем за слова соболезнования. С когда-то холодным, но теперь просто разбитым сердцем, я скорблю. Я молюсь о том, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне и придали сил жить дальше без моего папочки Карла Лагерфельда будучи независимой женщиной", - заявила Капусточка в своем блоге. В официальном Instagram Шупетт подписчики оставляют ей соболезнования в связи со смертью папочки Лагерфельда.

choupettesdiary Пушистая красавица появилась у Кайзера в 2011 году

Как писал сайт kp.ru, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы. Кайзер оставил свое состояние любимой кошечке. Он также попросил, чтобы после его смерти его кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его мамы и Шупетт, если вдруг кошка умрет раньше него..

Пушистая красавица появилась у Лагерфельда в 2011 году - друг попросил позаботиться о питомце, а потом просто не забрал его. За время совместной жизни с кошкой модельер написал о ней книгу. Также Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт - "центр его мира".

choupettesdiary Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт - "центр его мира"

Привыкшая к роскоши кошка и при жизни Кайзера проявляла независимость. Она сама "зарабатывала" деньги. Так, только в 2014 году за две фотосессии - для немецкой марки машин и японской косметики - животное получило три миллиона евро.

В 2015 году модельер заявил, что у Шупетт есть свое состояние: "Она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться".

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