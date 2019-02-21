2019-02-21T12:34:05+03:00
Звезды

Скорбящая кошечка Карла Лагерфельда заговорила

Кошка и наследница кутурье сделала заявление
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кошка появилась у Лагерфельда в 2011 годуКошка появилась у Лагерфельда в 2011 годуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бирманская кошечка по кличке Шупетт, которой знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд завещал свое состояние, заговорила. Скорбящая любимица умершего Кайзера "поблагодарила" мир за соболезнования.

Кошечка по кличке Шупетт (в переводе с французского - Капусточка) рассказала, как будет жить дальше без хозяина. Она намерена стать "независимой женщиной". На черно-белом фото кошка предстала в траурной черной шляпке с вуалью.

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Бирманская кошечка по кличке Шупетт надела траур
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"Спасибо всем за слова соболезнования. С когда-то холодным, но теперь просто разбитым сердцем, я скорблю. Я молюсь о том, чтобы ваши добрые слова и пожелания помогли мне и придали сил жить дальше без моего папочки Карла Лагерфельда будучи независимой женщиной", - заявила Капусточка в своем блоге. В официальном Instagram Шупетт подписчики оставляют ей соболезнования в связи со смертью папочки Лагерфельда.

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Пушистая красавица появилась у Кайзера в 2011 году
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Как писал сайт kp.ru, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы. Кайзер оставил свое состояние любимой кошечке. Он также попросил, чтобы после его смерти его кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его мамы и Шупетт, если вдруг кошка умрет раньше него..

Пушистая красавица появилась у Лагерфельда в 2011 году - друг попросил позаботиться о питомце, а потом просто не забрал его. За время совместной жизни с кошкой модельер написал о ней книгу. Также Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт - "центр его мира".

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Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт - "центр его мира"
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Привыкшая к роскоши кошка и при жизни Кайзера проявляла независимость. Она сама "зарабатывала" деньги. Так, только в 2014 году за две фотосессии - для немецкой марки машин и японской косметики - животное получило три миллиона евро.

В 2015 году модельер заявил, что у Шупетт есть свое состояние: "Она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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