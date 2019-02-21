Жена Башарова подала в суд на развод

Нынешней супруге Марата Башарова понадобилось два месяца, чтобы решиться уйти от отца своего ребенка. Елизавета Шевыркова подала в Бабушкинский мировой суд столицы заявление о разводе.

Елизавета Шевыркова подала в Бабушкинский мировой суд столицы заявление о разводе

В конце 2018 года все СМИ облетела новость о том, что 31-летняя жена Марата Башарова попала в больницу. О том, что у Елизаветы Шевырковой сломан нос, сообщил ее брат Федор. Мужчина заявил, что его сестру избил муж. Буквально за несколько часов до случившегося женщина выложила в соцсеть видео семейного застолья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/684224" frameborder="0"></iframe> Сториз жены Башарова.

Рассказу брата Шевырковой мало кто не поверил. Несколько лет назад Марат Башаров избил предыдущую жену Екатерину Архарову. Фото актрисы с обезображенным лицом демонтировались прессой и телеканалами. Архарова не подала на актера заявление в полицию. Развод последовал меньше чем через год после заключения брака. Спустя буквально год Башаров представил общественности новую возлюбленную. Фанатка артиста Елизавета Шевыркова появилась с ним на кинофестивале беременной. Вскоре у них родился сын Марсель, ему 2,5 года, затем они поженились.

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По словам брата Елизаветы, актер в подпитии не раз поднимал на нее руку. Но сломанный нос стал последней каплей. При этом заявление в полицию Шевыркова также подавать не стала. Женщина выложила в соцсетях признание в том, что до последнего надеялась, что Марат ляжет на лечение ради спасения семьи и карьеры:

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- Я свято верила, что любовь может всё изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры, - написала жена Башарова.

Сам актер узнал о том, что супруга хочет с ним развестись из сети. При этом он успел съездить к жене в Таиланд, куда она улетела с сыном на месяц.

- Ну почему я узнаю о нас из интернета? Ура! Ничего не скажешь! Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!!! - написал Башаров в Фейсбук, а затем удалил запись.

Сам актер узнал о том, что супруга хочет с ним развестись из сетиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Похоже, Марат не смог вымолить у супруги прощения. Или не пытался. Напомним, актер растит 14-летнюю дочь Амели от гражданской жены Елизаветы Круцко. Второй женой Башарова в 2014-м году стала Екатерина Архарова, которая развелась с ним через 10 месяцев после свадьбы. На поклоннице Елизавете Шевырковой актер женился в 2016-м году через несколько месяцев после рождения сына Марселя.

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