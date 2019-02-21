Децл успел оставить завещание перед смертью

Кирилл Толмацкий, известный как Децл, перед своей смертью успел оставить завещание. Он попросил подготовить документы, согласно которым доход от его музыки поступал бы в пользу сына. В настоящее время запущен процесс оформления прав на наследство, сообщил отец музыканта Александр Толмацкий.

Отец покойного рэпера в соцсети разместил заявление управляющей компании, которая при жизни музыканта занималась его творческими делами. Незадолго до смерти Децл попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений.

alexandertolmatskiy Заявление управляющей компании опубликовал Александр Толмацкий

Представители управляющей компании уже встречались с родителями Децла. Они считают, что все доходы от музыки Кирилла должны достаться его сыну Антонию. Любые попытки незаконного использования прав на музыку, видео и имя Кирилла (в том числе товарные знаки "Децл", Detsl aka Le Truk) будут пресекаться, говорится в заявлении управляющей компании.

Ранее стало известно, что Кирилл Толмацкий перед смертью собирался уехать из России. О планах артиста перебраться в США сообщила актриса Наталья Андрейченко. "О смерти Кирилла мне сообщил сын, я была в шоке. Каждый день говорю по телефону с его мамой Ириной. С самим Децлом тоже общалась буквально за неделю до трагедии, рекомендовала ему продюсера в Америке. Хоть Кирилл и обожал Россию, мечтал в будущем перебраться в Штаты", - заявила она.

Рэпер планировал заниматься звукозаписью, собирался в Нью-Йорк с концертами. Также Толмацкий хотел выпустить альбом "Метем­психоз 2", который готовил несколько лет. Метемпсихоз в переводе с греческого означает "переселение душ". В последнее время Кирилл очень интересовался подобными вещами.

Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля в своей гримерке после концерта в Ижевске. Музыканту было 35 лет, у него остались жена и сын. Похоронили Кирилла в Москве на Пятницком кладбище. На церемонии присутствовали друзья музыканта, коллеги, поклонники и семья.

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