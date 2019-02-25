Пивной майдан и храм Доброй Богини в Фонарном переулке

К 5-летию украинской революции гiдности П. А. Порошенко вспомнил новые детали драматических событий прошлого. Он сообщил, что лично выносил тела погибших: "Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шёл в Верховную Раду. Увидел побратимов из 14-й сотни "Самообороны Майдана". Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляли. Было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь".

На Украине не все прониклись геройскими воспоминаниями Порошенко, иные отметили, что "способный выдумщик сильно преувеличил свое участие и роль". Но так часто бывает в ходе революций: истина открывается не сразу.

8-9 ноября 1923 г. в Мюнхене происходил пивной майдан, а равно национальная революция достоинства, потерпевшая поражение. Полиции был отдан приказ стрелять, и полиция приказ выполнила. Шествующие по Резиденцштрассе национальные герои бежали во главе с вождем революции г-ном Гитлером. В общей сумятице вождь упал и вывихнул плечо, но плечо не нога, это не помешало бегству, вождь скрылся в верхнебаварской деревне Уффинг недалеко от Гармиш-Партенкирхена (сейчас 50 минут на поезде от Мюнхена, в 1923 г. при паровой ж/д тяге – около двух часов). Но это была первоначальная версия, впоследствии дополненная и исправленная.

После прихода национал-социалистов к власти выяснилось, что фюрер вывихнул плечо, вынося маленькую девочку из-под огня, и эта версия не подвергалась сомнению до мая 1945 г. – затем она стала неактуальной.

Тем не менее, в ходе избирательной кампании – до выборов украинского президента осталось месяц с небольшим – Порошенко следует похвальному принципу. Он рассказывает о том, как он хорош (да и странно было бы с его стороны рассказывать, сколь он плох), но не хулит соперников.

Январь 2014 года. Виталий Кличко и Петр Порошенко во время митинга "Евромайдана" на площади Независимости. Фото ИТАР-ТАСС/ Михаил Почуев

Тогда как демократ-социалист Берни Сандерс, вновь решивший поучаствовать в выборах американского президента (в 2016 г. в ходе первичных выборов его одолела Хилари, и он слился), решил построить свою кампанию на чрезвычайной хуле действующего президента Трампа. Начало кампании Сандерс ознаменовал сообщением в социальной сети твиттер: "Наш президент расист, сексист, ксенофоб и мошенник".

Не наше дело влазить в полемику американских политиков – пусть хоть все друг друга перегрызут, однако, нельзя не удивиться. До 3 ноября 2020 г. еще целых двадцать месяцев. Если уже сейчас такие пули отливать, то как же уязвлять Трампа ближе к выборам?

Можно, конечно заимствовать образы из рассказа Марка Твена "Как меня выбирали в губернаторы" – то есть поименовать Трампа "Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист", но то, что впечатляло в XIX в., в начале XXI-го выглядит довольно слабо.

Тут уже надо овладевать боцманскими загибами, т. е. образной речью, с которой было принято обращаться к матросам. Высшим образцом красноречия считался большой загиб, содержащий триста экспрессивных выражений, произносимых на одном дыхании – после такого загиба будет повержен любой соперник, но для начала сойдет и малый загиб – шестьдесят выражений. Произнесение его в ходе финальных теледебатов (конечно, перед этим нужно долго и усердно тренироваться) тоже обеспечит победу над Трампом.

Но тут есть одна закавыка. Идеология Демократической партии США ныне исполнена сильного мужененавистничества. Чуть что – сразу обличат мужскую шовинистическую свинью. Дело, наверное, и хорошее, и прогрессивное, но боцманские загибы точно подпадают под указанный состав преступления. Если Сандерс начнет использовать в политической борьбе морские термины, Трампа-то он одолеет, но феминисты его со свету сживут. Куда ни кинь – все клин.

Как давно замечено, "Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны". В этом убедился петербургский журналист, сотрудник газеты Фонтанка.ру Алексей Нимандов. Он, будучи "цисгендерным мужчиной, притворился трансгендерной женщиной", чтобы попасть в коворкинг в Фонарном переулке, куда закрыт доступ для мужчин. "Действия "журналиста" и последующая публикация материала — мизогиничные и трансфобные поступки, и очень важно не замалчивать это и призвать Фонтанку к ответу". Дама, отрекомендовавшаяся интерсекциональной феминисткой (черт его знает, что такое, наверное сильно гендерное) поддержала "Требования Транскоалиции удалить статью, принести извинения, уволить Нимандова и провести тренинг внутри редакции, чтобы не повторять таких ошибок в будущем и не повышать и без того высокий градус ненависти и опасности, с которым сталкиваются цис-женщины, транс-женщины, небинарные и интерсекс персоны".

Журналист Алексей Нимандов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Журналист Нимандов повторил деяние, совершенное в Риме в 62 г. до Р. Х. тамошним Навальным, демагогом и народным борцом Публием Клодием. Он в платье арфистки проник в дом Г. Ю. Цезаря на празднование в честь Доброй Богини. Сам Цезарь, равно как и все домочадцы мужеского пола, согласно правилам, в доме отсутствовали. На празднестве римские цис-женщины и транс-женщины совершали ритуалы, примерно как в Фонарном переулке, а также приносили в жертву свиноматку. Однако, целью Клодия было не разоблачение чудес и суеверий, а овладение хозяйкой дома, женой Цезаря Помпеей Суллой. Удалось ли ему это, история умалчивает. Известно лишь, что по этому поводу была сказана фраза "Жена Цезаря должна быть вне подозрений". Впрочем, с женой Цезарь все-таки развелся.

И в нашей традиции такие случаи бывали. В 1680 г. честолюбивый молодой активист Скобеев, нарядившись сенной девушкой, проник в покои боярина Ордын-Нащокина, там объявил боярской дочери Аннушке свою истинную природу и растлил ее девство. Аннушка посетовала мамке: "Что ты надо мною сделала? Ета не девица со мною была, он мужественной человек, дворянин Фрол Скобеев". Мамка предложила простой способ: "А когда он такую безделицу учинил, ведаешь, что у нас людей довольно, можем ево скрыть в смертное место", но прогрессивная Аннушка возразила: "Ну, мамушка, уже быть так, того мне не возвратить".

Так что журналист Нимандов еще легко отделался. Могли бы и скрыть в смертное место.

Но лукавство присуще не только молодым повесам. Совсем не повесы, но солидные мужчины И. Л. Бер и А. А. Друзь стали уличать друг друга в том, что собирались нечестно играть в телевизионном шоу "Кто станет миллионером?". В результате взаимных разоблачений телевизионное начальство использовало мудрый принцип капитанши Василисы Егоровны Мироновой – "Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи".

И Бера, и Друзя отлучили от телевизионных игр, миллионерами уже им не быть. Впрочем, упорный А. А. Друзь уехал в Соединенные Штаты – возможно, рассчитывая, что в стране неограниченных возможностей миллионером он все-таки станет.

Примерно сходный сюжет мы встречаем в "Игроках" Гоголя, где в финальной сцене один шулер гневно обличает другого: "Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей".

Сейчас в театре модно осовременивать старые тексты, ставя спектакль как бы по мотивам. Так что в скором времени какой-нибудь режиссер-новатор поставит пьесу "Знатоки. Дела давно минувших дней".

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