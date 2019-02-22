Марата Башарова хотят убрать из «Битвы экстрасенсов»

Пока 44-летний актер Марат Башаров пытается помириться с женой Елизаветой, которая после избиения подала на развод, у него на работе тоже не все спокойно. На март у Башарова плотный гастрольный график, который прерывается на спектакли в Москве. На театрально-гастрольную деятельность Марата Башарова его семейные дебоши не влияют.

А вот участие Башарова в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов» под вопросом. Как рассказал наш источник, знакомый с закулисьем «Битвы экстрасенсов», на продюсеров давит общественное мнение – артист, который периодически бьет жену, не должен вести рейтинговый проект. «Битву экстрасенсов» смотрят миллионы телезрителей, многие из них осуждают рукоприкладство Башарова. Сомнительная репутация телешоу оказалась окончательно подмоченной после очередной серии разоблачений. В фильме «Идущие к черту» документалист Борис Соболев показал, что экстрасенсы из рейтингового проекта – «ряженые мошенники», которые не обладают сверхъестественными способностями, как это преподносят в телешоу. Пока не известно – будет или нет новый сезон «Битвы экстрасенсов» в 2019-м году. Но вряд ли создатели одного из самых популярных телепроектов на канале откажутся от «курицы, которая несет золотые яйца» (точнее рейтинги). Кастинг в новой сезон обычно начинают весной, а съемки в конце лета.

Участие Марата Башарова в 20-м сезоне «Битвы экстрасенсов» под вопросом.

Но скандал в семействе Марата Башарова случается не первый раз. Продюсеры «Битвы экстрасенсов» отстояли Башарова на позициях ведущего и в 2012 году, когда суд лишил его прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; и в 2014-м, когда Екатерина Архарова обвинила Марата в жестоком избиении… Видимо, скандальная репутация Башарова вписывается в концепцию «Битвы экстрасенсов». Десятый год Марат держится в роли ведущего шоу, которая обеспечивает ему стабильный гонорар. Через полгода в СМИ перестанут обсуждать последний дебош Башарова, поэтому, по прогнозам нашего источника, Марат останется ведущим «Битвы». Если сам не откажется от работы. Но это вряд ли случится.

В Москве сейчас идут съемки нового мистического проекта, который выйдет на экраны уже в апреле. Проект называется «Школа экстрасенсов», и одним из наставников в передаче стал близкий друг Марата Башарова – победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Свами Даши. Свами гулял на свадьбе Марата и Лизы Башаровых, он поддерживает актера в сложные моменты жизни.

А пока Марат Башаров продолжает «отстаивать честь» «Битвы экстрасенсов», сражаясь в комментариях с подписчиками в социальных сетях: «Я не понимаю, кого я лично оболванил?» В каждой программе я и мои коллеги, выясняем, у кого есть способности, а у кого нет. Гости программы, и герои программы, которые пришли со своей бедой решают кого выгнать, а кого оставить! Я как ведущий, даже не имею права голоса! Я только оглашаю экстрасенсам или шарлатанам (называющим себя экстрасенсами) мнение жюри! Посмотрите программу внимательно! В каждой программе я говорю: не ходите к экстрасенсам и не несите им свои деньги… Разуйте глаза, и посмотрите в глаза людей, которые пришли со своим горем на программу - вы считаете они актеры? Они играют? Я в своей жизни уже давно сирота, я похоронил старшего брата, отца, мать! Я знаю, что такое горе! Это не сыграть! Я больше не хочу перед вами оправдываться! Ибо - не в чем! Прощайте и молитесь! А верить надо в себя!»

В ближайшее время мы узнаем будет или нет новый сезон «Битвы экстрасенсов».

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