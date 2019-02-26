«Пил антидепрессанты, лечился у психотерапевтов»: Божена Рынска рискует остаться без наследства Малашенко по своей же вине

Смерть Игоря Малашенко вернула интерес и к его жене — героине многих скандалов, светскому обозревателю Божене Рынски. И причина тому – грядущая дележка наследства.

ЧТО ДЕЛИТЬ?

Мультимиллионером по западным меркам Малашенко назвать было нельзя. Однако он обладал значительной недвижимостью. Помимо дома на курорте Сотогранде в Испании, в котором он и скончался, ему принадлежал и особняк в элитном коттеджном поселке Чигасово на съезде с Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском районе, в котором проживала вся верхушка МОСТа, в том числе и Владимир Гусинский. Самый дешевый особняк в этом поселке продается сейчас за 26 миллионов рублей, а дальше цены лезут вверх: 40 миллионов, 75, 89, 105. Вряд ли один из ближайших сподвижников Гусинского «ютился» в каком-то, по местным меркам, коттеджике «эконом-класса». В начале 2000-х особняк Гусинского стоил $3 миллиона, но с тех пор цены на элитную подмосковную недвижимость выросли в разы.

У Малашенко были квартиры в Москве, в США (в частности, в Нью-Йорке, которую он сдавал в аренду, а доход делил пополам с бывшей супругой) и дом в Лондоне. Зарубежную недвижимость он оформлял через трастовые офшорные компании, чтобы минимизировать налоги. Божена признавалась, что последние годы Малашенко «был вынужден скитаться по миру, чтобы не становиться налоговым резидентом России. У него была огромная ипотека, которая облагалась налогом в $50 000 в год». В ближайшие дни экс-медиаменеджер с супругой собирались подать заявления на оформление вида на жительство в Латвии. Финансовые соображения отсекли Малашенко от жительства в Москве, где, по признанию самой Божены «он бы мог получать постоянное лечение».

Игорь Малашенко и Владимир ГусинскийФото: EAST NEWS

Имелись у покойного и банковские счета, на которых, как признается вдова Малашенко, (по крайней мере, известных ей) лежит несущественная, по ее меркам, сумма $400 тысяч. Это на европейских счетах. Сколько на американских, неизвестно, но они пока все арестованы решением суда по заявлению бывшей жены Малашенко, бракоразводный процесс с которой стал для него камнем преткновения.

В последнее время, по признанию Божены, они жили очень «скромно» – всего-навсего на $14 тысяч в месяц. При этом, ей на булавки Игорь Евгеньевич выделял какие-то $2500. И она, как писала сама, научилась в таких условиях «экономить каждый пенни». При этом учеба сына в США, которую оплачивал сам Малашенко, стоила около $70 тысяч в год.

Борис Березовский, Игорь Малашенко и Борис Немцов. Фото: Дмитрий Михеев

И КАК?

Шансы Божены на получение большей части наследства в условиях отсутствия завещания трудно назвать хорошими. Во-первых, у Малашенко не был завершен бракоразводный процесс с первой женой. И в условиях отсутствия брачного контракта, а к моменту первой свадьбы такого понятия в СССР не было (Малашенко познакомился с первой женой Еленой Пивоваровой, когда был сотрудником Института США и Канады, т.е. до 1989 года). Таким образом, все имущество, движимое и недвижимое, и финансовые средства, нажитые им в совместном браке, должны были быть поделены между первой супругой и остальными наследниками первой очереди, то есть Боженой и тремя детьми Игоря Евгеньевича.

Если учесть, что в брак с Боженой Рынски Малашенко вступил осенью 2018 года, а Гусинский срезал ему зарплату вполовину, как написала Рынска, еще в 2015-м, а в 2017-м просто перестал платить Малашенко хоть какие-то деньги, то получается, что абсолютно все было нажито Малашенко в первом браке.

Шансы Божены на получение большей части наследства в условиях отсутствия завещания трудно назвать хорошимиФото: Евгения ГУСЕВА

А это значит, что Рынска, в отсутствие завещания, может получить лишь 12,5% от всего наследства. Кстати, Малашенко очень любил детей и вряд ли мог оставить их без наследства, даже оставив завещание.

Но есть и еще один нюанс, который может оставить Рынску совсем на бобах. И в этом она может оказаться виновата сама. Божена любила делиться в соцсетях описанием состояния здоровья Малашенко. Что он пил антидепрессанты, менял их, ходил к психологам, лечился у психотерапевтов, мучился от бессонницы, неоднократно затрагивал тему суицида, а в последнее время даже боялся света. А когда выиграли первое заседание суда, то «он этого даже не понял, он был невменяемый».

- Психотерапевт сказал, что у Игоря самоуничтожающее поведение, и что у него непреодолимое желание все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой, - написала Рынска в «Фейсбуке».

И вполне возможно, что первая жена подаст исковое заявление о признании Малашенко в последний год-два его жизни недееспособным. Тогда его брак с Боженой автоматически будет признан недействительным, и Божене не достанется ничего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

Впрочем, вся эта эпопея начнется, скорее всего, примерно через полгода. Когда придет пора вступать в наследство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Божена Рынска раскрыла обстоятельства смерти Малашенко: «Игорь вдруг ночью спрятал мои паспорта и улетел в Испанию»

Семейный конфликт остается одной из главных версий причины смерти бывшего генерального директора НТВ Игоря Малашенко. Медиаменеджер покончил с собой 25 февраля в своем доме в Испании. Малашенко вел тяжелый судебный процесс по разделу имущества с первой женой, Еленой Пивоваровой – экс-супруги делили состояние в американском суде. До сих пор непонятно, что конкретно подтолкнуло его к самоубийству, однако некоторые детали прояснила вдова бизнесмена. Вторая жена Малашенко журналистка Божена Рынска прервала молчание и рассказала в Фейсбуке о событиях, которые предшествовали смерти мужа (подробности)

"Пожалуйста, не надо": Божена Рынска пригрозила покончить с собой

Журналистка Божена Рынска после смерти мужа, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, пригрозила покончил с собой. Светская львица заявила, что очень любила супруга и не знает, как будет жить без него. Она также обратилась к тем, кто травит ее в соцсетях, с мольбой о пощаде (подробности)

Умер один из «отцов» победы Ельцина в 1996 году Игорь Малашенко

В понедельник пришло известие, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко - видного медиаменеджера из числа тех, кто не сам выступает на политической арене и срывает аплодисменты или получает проклятия, а тех кто готовит триумфы, оставаясь в тени, или принимает на себя все обвинения в случае горьких поражений. (подробности)

Основатель НТВ и муж Божены Рынски покончил с собой

Политолог и бывший медиаменеджер Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет. По некоторым данным, муж светской львицы Божены Рынски покончил с собой (подробности)

Собчак в шоке после cмерти Малашенко

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в испанской Марбелье. Бездыханное тело 64-летнего супруга журналистки Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию. Оставил ли Малашенко предсмертную записку, пока неизвестно (подробности)