Марат Башаров продолжает зарабатывать в театре: гастроли, аншлаг на 8-е марта и пока одно увольнение

Громкие заявления о том, что Марат Башаров потерял работу в театре - преждевременны. 44-летний актер подтвердил репутацию дебошира, избивающего женщин. Теперь Марат предпринимает редкие попытки помириться с женой Елизаветой. Напомним, что Лиза Башарова подала на развод после того, как муж в очередной раз ее избил.

Марат за последние недели осунулся и похудел – это заметили зрители на спектаклях, которые артист дает сейчас в разных регионах. Башаров колесит по стране: 25 февраля он с Ларисой Удовиченко и Сергеем Колесниковым выступал в Ярославле – был аншлаг. Мы поинтересовались у молодых женщин, которые посмотрели комедию «Идея Фикс»: «Почему вы пришли на спектакль, где играет актер с такой репутацией? Он же бьет женщин!» Ответ был примерно одинаковый: «Играет-то хорошо!» А 26 февраля спектакль с участием Марата Башарова был отменен в Минске – плохо продавались билеты. Но 27-го в Витебске постановка должна пройти по плану.

Артист-дебошир сейчас занят в трех антрепризных спектаклях. 8 марта Марат Башаров сыграет премьерный спектакль с Анной Большовой («Любовь@.RU») в Москве – в зале осталось всего несколько свободных мест. Удивительно, но в Международный женский день на постановке, где главную мужскую роль играет артист с основательно подмоченной репутацией, будет аншлаг. Следующий раз Марат выйдет на сцену в Москве 15 марта – на спектакль «Идея Фикс» продано уже 80% зала. А вот гастроли в Выборге с «Сублимацией любви» в конце месяца пока продаются не активно. Ситуация для актера уровня Марата Башарова стандартная – билеты на антрепризные постановки продаются не стабильно: чаще всего залы заполняются, но иногда случаются и отмены.

Гонорар за каждый спектакль в среднем 300 – 400 тыс.руб. (в зависимости от зала). Гораздо больший доход артисту приносят постановки, которые он ставит и продюсирует сам. Такой спектакль есть и у Марата Башарова – «Разговор с душой. За гранью». Премьера состоялась год назад, и с ней Башаров уже проехался по стране. Так что если у Башарова возникнут финансовые проблемы, то он сможет вернуться к «Разговору по душам».

Кстати, в одной постановке Марата Башарова все же решили заменить. В театре «Миллениум» обновляют спектакль «День сюрпризов», где два года был занят Марат Башаров – вместо него теперь сыграет Сергей Астахов.

«Мы не поднимаем тему скандала в разговорах с Маратом. Просто работаем. Оттока зрителей со спектаклей или напротив ажиотажа на постановки с его участием нет. Все, как и прежде. Пока. А что дальше будет: поживем увидим. Конечно, если бы зритель объявил бойкот и не пошел на его постановки, то никто не стал бы его держать…» - рассказал нам коллега Марата Башарова.

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