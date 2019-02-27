Избитая жена Марата Башарова шантажирует мужа

На днях жена актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета выставила на своей странице в сетях откровенный пост. Скорее даже крик души - о том, что она устала терпеть и расстается с мужем (см. «Дословно»).

О неладах в семье стало известно в декабре прошлого года. Сообщалось, что актер поднял руку на жену. Сам Башаров все отрицал. О побоях Лизы рассказал ее старший брат Федор Шевырков. Он заявил, что актер побил ее в момент ссоры - и сломал Лизе нос. Избитая жена Марата Башарова обратилась в больницу, ей оказали помощь, но писать заявление в полицию женщина не стала.

Супруги, казалось, помирились. Перед Новым годом пара Башаровых выходила вместе в свет и выглядела счастливой. После зимних каникул Лиза с сыном от Башарова Марселем (ему два с половиной года) уехала на отдых в Таиланд. И - написала в соцсетях о разводе.

Башаров возмутился: мол, почему про это я узнаю из интернета? «Наверное, это сказался тайский массаж. Она с ребенком и подругой уже месяц в Таиланде. А я тут фигачу, денежки им отсылаю. Только я попрошу эту особу больше не носить фамилию Башарова!»

Позже стало известно, что вопрос о разводе и разделе имущества рассмотрит один из мировых судов Бабушкинского района Москвы.

Звоню Елизавете.

- Вы подали в суд на развод. Вы уже в Москве?

- Нет, по-прежнему на отдыхе в Таиланде с ребенком.

- В суд подал ваш представитель?

- Да. Но я пока не готова ничего комментировать.

«Мы стебемся над вами»

Сам Башаров бодрится.

- У нас с супругой все хорошо, - заверил «Комсомолку» артист. - Мы не разводимся. Моя семья на отдыхе, и не мешайте ей отдыхать и наслаждаться жизнью.

- Но в Инстаграме у вас была перепалка с женой.

- Ну, взломали аккаунт. Происки, так сказать.

- А как вы отнеслись к ее посту, что она с вами расстается?

- Таиланд, жара, солнце - напекло!

- Но вы же говорите, что аккаунт был взломан...

- Зато знаете сколько подписчиков прибавилось! Наш народ на скандалы только и падок.

- Планируете помириться с супругой?

- Мы с моей супругой не ругались.

- Но вы будете бороться за семью?

- Вы действительно во все это поверили? Серьезно? Мы с супругой так стебемся над вами... У нас все прекрасно! А от всех нападок наша семья только крепчает! Всем говорю: будьте здоровы и мир вашему дому. Башаровы Марат, Лиза (жена. - Ред.), Амели (дочь. - Ред.), Марсель (сын. - Ред.), Ахмат и Асма - это наши сирийские дети.

- Какие сирийские дети?

- Я оформил опеку над сирийскими детьми. У них есть мамы, но нет папы (Башаров не шутит - в январе он действительно побывал в лагере сирийских беженцев в Ливане. - Ред.). В мае они приедут в Москву.

- Писали про то, что вы сломали жене Елизавете нос...

- До свидания.

«Лиза обращалась в Химкинскую больницу»

«КП» позвонила брату Елизаветы Федору Шевыркову.

- Башаров действительно поднимал руку на Елизавету?

- Да. И мама ездила с ней в больницу. Но я сейчас не хочу ничего комментировать - ни поведение сестры, ни поведение Марата. Когда Лиза захочет, сама это сделает.

- В интернете публиковали некую справку о том, что в Химкинскую больницу была доставлена Елизавета Башарова. Поставлен диагноз - «закрытый перелом носа». Но неправильно были написаны год рождения и инициалы. Многие решили, что справка - фальшивка. Лиза обращалась именно в Химкинскую больницу?

- Да. Была глубокая ночь - сонный регистратор ошибся.

Решила попугать?

Люди, знающие Башарова, считают, что виной разлада в его семье стали алкогольные возлияния артиста, о чем намекает в своем Инстаграме и сама Елизавета. Ранее не единожды мелькали сообщения о том, что Башарова штрафовали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Да и скандал, когда пьяный Башаров избил свою вторую жену Екатерину Архарову, до сих пор не забыт.

Сейчас знакомые артиста разделились на два лагеря. Одни поддерживают Марата, другие - Лизу.

- Марата я считаю своим приемным сыном, его нам завещала Роза - мама Марата, которая ушла из жизни, - поделился с «КП» юрист Михаил Цивин. - Марат - хороший человек. И то, что сейчас происходит, раздули недоброжелатели. Скорее всего, жена хотела попугать его.

Актриса и режиссер Людмила Цветкова считает иначе:

- У Елизаветы, видно, накипело. Понимаете, Марат Башаров хороший актер, но как человек, как муж - не сахар. Если он уже поднимал руку на свою прежнюю жену, то он и на последующих будет поднимать. Это его стиль жизни. Он как мужчина, как жених, мне кажется, уже не должен рассматриваться умными женщинами. Но женщины влюбляются в кумира и не хотят верить, что он не такой, каким они нарисовали его в мечтах. Это иллюзия: вот я стану ему женой, рожу ему ребенка, и он изменится, станет другим.

«Собрала компромат»

- Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства, побои зафиксированы в больнице, - говорит независимый юрист Александр Разумовский. - Она не дала побоям ходу, не пошла в полицию. Но она, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия - мол, если ты будешь вести себя не так, как я хочу, я обращусь в полицию, и тогда тебе несдобровать. Если она это сделает, то вполне логично возбуждение уголовного дела. Он под статьей ходит. Башаров оказался в зависимом положении от жены, от ее настроения и желания. У нее есть мощный рычаг воздействия на него. Башаров ведь реально рискует получить срок. И жена его в каком-то смысле да, шантажирует - это громкое слово, но по сути это так. Ее требования будут справедливы. И даже в правах на ребенка у нее пре­имущества, Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя, раз ее бил, то может быть опасен.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Возможно, надеется его вылечить»

- Допускаю, что они еще и примирятся - на каких-то условиях, - считает режиссер и известный психолог Константин Саркисян. - Елизавета не рвет с ним отношения. Вспомните, как решительно вела себя вторая жена Марата. Она активно заявляла свою позицию, выложила фотографию избитого лица, понимая, что дороги назад нет. Елизавета же ведет себя осторожно. Больше это походит на некий женский шантаж: мол, если ты не поменяешь свое поведение, то вот тогда - все. Я расскажу про тебя правду. Она явно не хочет рвать отношения окончательно, но хочет его приструнить. Не исключаю, что они пойдут на мировую до развода.

- В своем посте она пишет: «Уже нет смысла скрывать... ради ребенка надеюсь, что мы сохраним хорошие дружеские отношения».

- «Сохраним хорошие дружеские отношения»... Перевожу между строк: «Ты меня очень сильно обидел, я не знаю, хочу я быть дальше с тобой или нет. Но у тебя есть возможность все изменить и вернуть меня. Давай делай что-нибудь. Я жду».

- Елизавета пишет, что он не хочет лечиться.

- Может, Башаров в душе понимает, что, скажем, страдает недугом, но «я же пашу, тебе бабки плачу». Сколько примеров, когда люди - те же Женя Осин, Крис Кельми - не признавали себя алкоголиками. Но всегда есть шанс на выздоровление.

К своей записи в Инстаграме Елизавета добавила весьма красноречивый рисунок. Фото: instagram.com/elizavetabasharova

ДОСЛОВНО

«Чувство стыда и ком в горле перестали покидать»

Запись Елизаветы Башаровой в Инстаграме:

«Есть вещи, о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я, как и любая другая девушка, верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверена на 100%, что такого просто не может быть... Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы... Позже я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо.

Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры.

Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни, - это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения».

СПРАВКА «КП»

Три брака Марата

Марату Башарову 44 года. Первой его супругой была сотрудница студии Михалкова «ТриТэ» Елизавета Круцко, директор артиста. Ради мужа Круцко приняла ислам - чтобы пожениться по мусульманским традициям. 6 сентября 2004 года у супругов родилась дочь Амели.

Елизавета Круцко.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вторая жена - актриса Екатерина Архарова, племянница актера Эммануила Виторгана. Они поженились 31 мая 2014 года. А в октябре того же года Екатерина с сотрясением мозга, переломом носа, ушибами была доставлена в больницу. Она публично заявила о том, что у артиста есть пристрастие к выпивке и в такие моменты он может быть жестоким и агрессивным.

Екатерина Архарова.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Работница банка Елизавета Шевыркова (ей 32 года) была преданной фанаткой Башарова: влюбилась в него еще в детстве, увидев в фильме «Сибирский цирюльник». Познакомилась с актером через соцсети. 28 июля 2016 года она родила ему сына Марселя. И 9 сентября 2017 года, в день 870-летнего юбилея Москвы, они сыграли свадьбу.

ЗВОНОК БЫВШИМ

«Этот человек не изменится»

- Я даже произносить и слышать его имя не хочу. Вспоминаю как кошмар. Этот человек не изменится, - уверена вторая жена актера Екатерина Архарова.

- Марат - хороший отец. Он любит своих детей. И мне казалось, у него все нормально с его женой (имеется в виду третья супруга. - Ред.). Что происходит, не понимаю, - сказала «КП» первая жена Башарова, его директор Елизавета Круцко.

Cамые известные роли актера

«Утомленные солнцем» (1994) - танкист

«Сибирский цирюльник» (1998) - Полиевский

«Ворошиловский стрелок» (1999) - Игорь Зворыгин

«Свадьба» (2000) - Мишка Крапивин

«Граница. Таежный роман» (2001) - лейтенант Иван Столбов

«72 метра» (2004) - капитан-лейтенант Петр Орлов

«Гибель империи» (2004) - Штольц

«Турецкий гамбит» (2005) - Гриднев

КОНКРЕТНО

Чем владеет артист

Знакомые семьи отмечают: в последние дни Елизавета на удивление спокойна. Похоже, она все для себя уже решила. И уже не столько хочет, чтобы Марат начал лечиться (вероятно, понимает, что он этого не сделает), сколько старается, чтобы при разводе были учтены интересы их сына Марселя. Мальчик не должен остаться без серьезной финансовой поддержки отца.

Загородный дом в подмосковном поселке Солнцево оценивается примерно в 26 млн рублей.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Тем более что Башаров не бедствует. В собственности у него находятся:

- загородный дом в подмосковном Солнцеве площадью 300 кв. м - его стоимость примерно 26 млн руб.;

- квартира в новостройке в элитном комплексе ЖК «Татьянин парк» площадью 70 кв. м. Стоимость примерно 12,5 млн руб.

По данным СМИ, Башаров получает по 500 тысяч рублей за ведение каждого выпуска «Битвы экстрасенсов».

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