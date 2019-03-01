В сети появились фото и видео виллы в Сан-Роке, где свел счеты с жизнью Игорь Малашенко

25 февраля не стало основателя НТВ и «отца» победы Ельцина на выборах в 1996 году Игоря Малашенко. Он свел счеты с жизнью во дворе своего особняка в Сан-Роке, в Испании. Вдова медиаменджера, известная журналистка Божена Рынска сейчас находится там, чтобы решить все формальности с доставкой тела супруга на родину. Его решили похоронить на Троекуровском кладбище, рядом с отцом.

А тем временем, в сети появилось видео особняка, где произошла трагедия. На кадрах съемки видно сотрудники правоохранительных органов, которые подъезжают к дому. Несмотря на то, что Сан-Роке – место курортное, поселок, в котором располагался особняк был элитным, закрытым и попасть туда можно было только через пост охраны. Это объясняет почему на улице почти нет людей.

А тем временем, кадастровая служба Испании опубликовала выписку по испанскому дому Малашенко, согласно которой ясно, что дом был записан на местную фирму. Приводиться там и опись дома. В особняке имеется собственный бассейн, четыре спальни, в трех из них есть собственные ванные комнаты. Сама Божена после гибели мужа отказалась ночевать в доме, ее приютили соседи.

Согласно выписке, дом был записан на местную испанскую фирму.Фото: Google

На своей странице журналистка объяснила, почему находилась в момент трагедии в другом городе. По ее словам, она сама была в депрессии и муж просил воздержаться от поездки с ним.

"Еще до знакомства со мной он любил уединяться в Испании. Набираться сил. Я всегда справлялась с его приступами депрессий. Но в этот раз я была истощена. И он во второй половине дня, когда уже купил билет, был весел, спокоен. Отлично играл в скраббл, гулял с собакой. Я хотела с утра за ним рвануть, но он сказал: "Не вздумай", – написала Божена.

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