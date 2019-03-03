Михалков: «Узнал, что Доренко пытался грызть ногти на ногах у многих»

Стала известна реакция Никиты Михалкова на оригинальные услуги Сергея Доренко. Как рассказал режиссер КП, он обдумывает предложение Доренко обгрызть ногти на ногах Михалкова.

- Неожиданно узнал, что господин Доренко пытался грызть ногти на ногах уже у многих, потому решил навести справки у тех, кто уже испытал эту процедуру и, может быть, согласиться на его предложение, – отметил режиссер.

Напомним, Доренко и Михалков поссорились по поводу генерала Карбышева. В программе «Бесогон» Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку про генерала Карбышева и посвятил целую передачу подробному разбору того, почему молодое поколение не знает героев войны.

Передача получила ведро хайпа, на которое покусился телекиллер Сергей Доренко, ныне возглавляющий радиостанцию «Говорит Москва». Телекиллер в нарочито грубой форме прокомментировал передачу Михалкова, предложив режиссеру «попердывать что-то свое задушевное» в картонную камеру и «не нести ахинеи». Под ахинеей Доренко подразумевал фактические неточности Михалкова, в частности, ту, что температура, при которой генерала Карбышева вывели на улицу и превратили в ледяную статую была не минус сорок, как сказал режиссер, а всего минус двенадцать градусов.

С точки зрения Доренко, эта ошибка Михалкова сделала смешным и его, и историю заодно. «Может, у него есть нянечка, пусть отберет у него микрофон?» – предлагал ведущий 5 февраля в эфире своей радиостанции.

Михалков решил не молчать: "Это не одного меня касается. Это абсолютное оскорбление, причем так – сверху вниз наотмашь – всех вас, дорогие телезрители», – сказал режиссер своим телезрителям и обратился с риторическим вопросом к Доренко:

«Ты кто такой? Почему ты берешь на себя право судить людей, разговаривать со своими радиослушателями как гуру, как элита?»

На это через Фейсбук был получен глумливый ответ: «Я – прах под копытами ваших коней, я – блевотина ваших псов. Если хотите, я лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!»

Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.

Остается надеяться, что нам не станут сообщать, хорош ли педикюр от Доренко, потому что, откровенно говоря, вся история про то, как решили поссориться (а потом помириться) Сергей Леонидович и Никита Сергеевич – ногтя сломанного не стоит.

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