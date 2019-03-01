Бурятский «перевал Дятлова»: Группа погибла из-за липкого тумана?

Окончание. Начало читайте Часть 1

В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно умерли шесть туристов из Казахстана - опытный руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней трое юношей и две девушки – Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Виктория Залесова и Татьяна Филипенко. Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина Уточенко - выжила. Чудом, как принято говорить в таких случаях. Эта трагедия тогда озадачила и спасателей, и родственников погибших. Как могли молодые, крепкие люди погибнуть летом на небольшой горной высоте 2 300 метров?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694921" frameborder="0"></iframe> Бурятский «перевал Дятлова»: Группа погибла в липком тумане.Расследование по гибели туристов в 1993 году на Хамар-Дабане

В этой истории много странностей. Казалось бы, их должна прояснить выжившая Валентина, но и она не понимает, что же тогда произошло. Сильный ураган, внезапная паника, потеря сознания, смерть...

- Я до сих пор не пойму, как осталась жива и почему умерли мои товарищи, - говорит Валя.

Дочь погибшей руководительницы группы Наталья Коровина уверена, причина смерти не в погодных условиях. В предыдущей части она рассказала о таежных аномалиях, которых наблюдали в то жуткое лето в тайге местные жители. И о том, как ее попросили не раздувать скандал и молчать о случившейся трагедии. Вот продолжение нашей беседы.

- Дома началась тревога, - рассказывает Наталья. - Стали созваниваться с родственниками ребят, которые с мамой ушли. Те тоже все на нервах. Каждый день ходят на вокзал поезда встречать. Звонили в Слюдянку, в Мурино. Никаких известий. И вдруг узнаем, что в Петропавловск таким-то поездом возвращается Валя. Я на вокзал бегом. Помню, проводница открывает дверь вагона, и в проеме появляется Валентина. Бледная, сама не своя. Я - к ней. Что с вами случилось? Она смотрит на меня и спокойно так говорит, что был липкий туман, все стали задыхаться, падали, а потом умерли. Я словно в ступоре была, пока ее слушала. И главное врезался в память этот липкий туман. Что за туман? Почему стали задыхаться?

Руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила КоровинаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Что было потом?

- А потом я расколотила свой зонтик об асфальт, сломала елочку, которая росла возле вокзала. Помню, как я ломала ее, остервенело. Как будто из-за этой елки проклятой мама погибла. Дальше все происходило словно не со мной. Дядя заехал и сказал: «Наташа, их привезли». Я до последнего надеялась, что их привезли больных, хромых... Дядя не смог пойти, я пошла. Действительно, их привезли. Цинковые гробы - в морге, шесть штук. На каждом надпись, кто тут лежит. На нашем – Коровина Л.И. Помню, как распаковывала дома мамин рюкзак. Вынимаю ее одежду и жду, что она вот-вот в дверь позвонит. Я ее ещё 10 лет ждала.

- Что было в рюкзаке?

- Удивительно, но там была теплая одежда, еда. Много еды. Не понимаю, если они умерли от замерзания, то почему не оделись? Ведь все же было у них.

- Наташа, есть мнение, что якобы твоя мама специально ограничивала в пище ребят, чтобы сделать их выносливее.

- Этот умник со своим мнением просто не знал, как мы готовились к походам. Питание бралось исходя из длительности маршрута плюс два дня на всякий случай. Ели пять раз в день. На каждый прием – расфасованные пакетики. Овощи заранее сушили в духовке, чтобы они стали легче. Натираешь на терке и в печь. Потом высушенное в пакетик складываешь. Печенье, сало, консервы… Мы хорошо питались. Мама следила за этим, потому что вела в поход подростков, которым нужно усиленное питание.

В этой истории много странностей. Казалось бы, их должна прояснить выжившая ВалентинаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Почему Людмила Ивановна называла Сашу Крысина «сыночком»?

- Перед походом он попросил у нее моей руки. Помню, даже букет принес. Красивый такой букет.

- Что написано в справке о смерти мамы?

- Причина смерти: переохлаждение.

- С вами кто-то из следователей общался?

- Нет, ни со мной, ни с дядей.

- Вы не верите в то, что группа мамы замерзла до смерти?

- Нет, конечно. Как вообще в такое можно поверить? Одежды теплой полно, лето. Мне не дает покоя этот липкий туман, о котором говорила Валя. Уж не стали ли наши туристы жертвами каких-то испытаний? Я химик по образованию и знаю, что туман может стать липким, если в нем содержатся какие-то вещества. А еще я слышала, что тогда с гор вывезли не только нашу группу, а несколько групп, которые тоже погибли там странным образом.

- Наталья, думаю, что об этом было бы известно.

- А если засекретили?

За гибель мамы Наталья, как и другие родственники умерших ребят, получила материальную помощь от городской администрации. По ее словам, приличную. На эти деньги можно было квартиру купить.

Дочь погибшей руководительницы группы Наталья Коровина уверена, причина смерти не в погодных условияхФото: Наталья ВАРСЕГОВА

ДОМОЙ ПОД КОНВОЕМ?

Позже я спросила Валентину про липкий туман.

- Я не помню такого, - ответила она. – Ветер, дождь помню, а про туман нет. Но я же очень многого не помню, не исключено, что был такой туман.

Валентина, действительно, многие детали не может восстановить в памяти. Даже то, как она выживала одна в дикой тайге. Как шла, чем питалась, что видела… ничего не помнит. Стресс был настолько сильным, что дома ее положили в больницу. Как она говорит, подлечить нервы. К слову, в родной Петропавловск ее привезли те самые туристы – водники. Они приехали в то лето на Байкал из Киева сплавиться по реке Снежной и на глухом берегу увидели Валю. Привезли в Слюдянку в спасотряд. Девушка была настолько слаба, что отправить ее домой одну они не решились. Достали билеты на поезд и передали ее с рук на руки родителям в Петропавловске.

Мама погибшего Тимура Бапанова Галина Николаевна уверена, что эти (киевляне) были сотрудниками КГБ (если точнее, то в августе 1993 года структура называлась Министерство безопасности РФ). Она, как и Наталья Коровина, не верит в версию с замерзанием, считая сына жертвой секретных испытаний. Оттого и думает, что выжившую Валю взяли под охрану чекисты.

Группа погибла из-за липкого тумана? Фото: Архив Галины Бапановой

Во время разговора мне пришлось ее разубеждать. Домой Валентину сопроводили именно киевские туристы. И я недавно лично звонила им в Киев, разговаривала. Туристское братство – оно такое. В беде не оставят. А в таком жутком случае тем более.

В свой последний поход 15-летний Тимур собирался основательно. Много тренировался. Изучал вместе с другими ребятами технику безопасности, читал нужную литературу.

- 14 августа они должны были вернуться домой, мы встречали их на вокзале, - вспоминает Галина Бапанова. – Но они не приехали. Мы старались держать эмоции в узде. Ждали. Понимали, что на маршруте может случиться всякое.

Но через несколько дней домой к Бапановым приехал директор педучилища, при котором был организован турклуб. Он и сообщил страшную весть. Местная администрация отправляла за телами самолет. И директор просил дать комплект одежды, в которую оденут погибших.

- Кто опознавал Тимура?

- Не знаю. К нам не обращались. Мы и гроб не стали вскрывать. Я очень боялась увидеть сына мертвым.

- Как вы думаете, из-за чего умер Тимур?

- В справке о смерти написано – замерз в горах. Но мне кажется, там были какие-то чрезвычайные обстоятельства.

Мама погибшего Тимура Бапанова Галина НиколаевнаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Какие?

- Я не знаю. Объективной информации нет до сих пор.

Разбирая рюкзак Тимура, родные обнаружили среди его вещей фотоаппарат. Достали пленку, проявили. Вот ребята на станции Мурино перед выходом на маршрут, вот они переправляются через реку, вот поднялись на голец…

- Все веселые и жизнерадостные, - показывает нам фотографии Галина Бапанова. – Видно, что погода неважная, но никто не теряет самобладания.

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ

Станция Мурино. Отсюда начался тот роковой поход. Мы приехали туда с Валей и журналистами «Прямого эфира» ярким солнечным днем. На перроне пусто. За день здесь проходят не более трех электричек. Зато товарняки прут один за другим. Мы то и дело прерывали съемки из-за их грохота.

Валя не узнала станцию. Очень все изменилось с 1993 года. Даже вокзала нет, снесли. Она помнит, как все вместе фотографировались напротив него.

- Вот здесь мы вышли, - вспоминает она. – А после туда отправились.

Валя показывает в сторону гор. И зимой, и летом вершины Хамар-Дабана выглядят величественно, маняще. Зазывают и зазывают к себе все новых походников.

Разбирая рюкзак Тимура, родные обнаружили среди его вещей фотоаппарат. Фото: Архив Галины Бапановой

- Валя, ты бы сейчас пошла в горы?

- После трагедии я ни разу не ходила в походы и сейчас бы не пошла. Мне был дан шанс родиться заново, я не хочу его больше терять.

Мы даем Вале время оглядеться, вспомнить прошлое. Она молча вглядывается вдаль, заново прокручивая в голове те страшные события.

- Мы шли весело, поход казался нетрудным, - говорит она, обернувшись к нам. – По дороге собирали золотой корень.

- Зачем?

- Домой хотели привезти. С ним хорошо чай пить, тонизирует.

- А в походе вы с ним чай пили?

- Пили. Коровина добавляла немного в чай в обед, чтобы было побольше сил.

- Некоторые считают, что из-за золотого корня все стали вести себя неадекватно.

- Это бред. Мы его употребляли по чуть-чуть.

Станция Мурино. Отсюда начался тот роковой походФото: Наталья ВАРСЕГОВА

ЭПИЛОГ

Из Иркутска мы с Валентиной улетали вместе. Я спросила, что она сейчас чувствует, о чем думает.

- Знаешь, я поняла, зачем выжила. Если бы я погибла вместе со всеми, то вряд ли нас нашли бы в горах. Никто не знал бы, где мы остановились. Мне нужно было выжить, чтобы родители смогли похоронить своих детей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Травы Восточных Саян не могли вызвать такое умопомешательство

Считает генеральный директор Института фитотерапии Елена Корсун.

По одной из версий, смерть туристов могла быть спровоцирована употреблением трав. Например, того самого золотого корня, который они собирали в походе. Или каких-либо других растений. Я позвонила руководителю одного из ведущих институтов фитотерапии Елене Корсун, чтобы узнать, насколько состоятельно такое предположение.

- В обычном отваре золотой корень совершенно безопасен, - рассказала Елена Владимировна. - Его можно пить в больших количествах. Передозировка возможна при применении спиртовых препаратов, которые ускоряют кровоток, усиливают работу сердца, повышают давление, учащают пульс. Это называется «гиперкинетический кровоток». Давление 160 верхнее и пульс 120. Вот это опасно для людей с жесткими сосудами. Но чтобы вот так сойти с ума сразу всей группе, а после мгновенно умереть, такого эффекта не зафиксировано.

Очень все изменилось с 1993 года. Даже вокзала нет, снесли. Фото: Архив Галины Бапановой

- Может быть, какие-то другие растения могли так повлиять на туристов?

- В Восточных Саянах растет красный корень (копеечник) – он адаптоген, сильно стимулирует организм. Но он не может настолько перевозбуждать человека и сделать его неадекватным. Бадан – вяжущее растение, от диареи помогает. С ума не сводит. Не убивает. Есть другие эндемики. Тоже не опасные для человека. Саган Дайля. Это растение применяется в малых дозах, оно очень ароматично, смолистое до едкости. Много его не выпьешь, при передозировке оно сильно щиплет язык, повышает давление. Но оно не может убить одномоментно несколько здоровых, молодых людей.

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