2019-03-02T15:29:10+03:00
Звезды

Избитая жена передумала разводиться с Башаровым

Российский актер развеял слухи о расставании с любимой женщиной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ходят слухи, что из-за семейного скандала у 44-летнего Башарова могут возникнуть проблемы с работойХодят слухи, что из-за семейного скандала у 44-летнего Башарова могут возникнуть проблемы с работойФото: Борис КУДРЯВОВ
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Актер Марат Башаров развеял слухи о разводе с женой. По его словам, у них с Лизой все хорошо, а смейной идиллии нет конца и края. Супруги воссоединились на Пхукете, куда Марат приехал после длительных съемок.

Марат Башаров сообщил, что отдыхает вместе с супругой Елизаветой. Пара буквально светится от счастья, о чем свидетельствует сториз в Instagram с семейными фото.

На снимке Марат с маленьким сыном Марселем, которого Башаров с женой ласково называют Мармарычем, стоит в окружении друзей. Артист также призвал поклонников не доверять слухам и сплетням. Разводиться он не собирается.

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Актер Марат Башаров развеял слухи о разводе с женой
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"Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно! А всем читателям хотим добавить: не читайте желтуху!.. А мы сейчас всей семьей пойдем гулять", - записпл обращение к читателям Башаров.

Его супруга Елизавета Шевыркова также выложила фото с отдыха. Счастливая женщина почти месяц провела на заграничном курорте, отдохнула, подлечилась у целителей и заметно похорошела.

Как писал сайт kp.ru, не так давно Елизавета впервые рассказала о проблемах в семье. Она подтвердила слова своего брата о том, что Марат занимался рукоприкладством и страдает от тяжелой зависимости. В результате продолжающихся проблем Лиза заявила, что приняла судьбоносное решение уйти от мужа.

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Избитая Елизавета Шевыркова простила мужу все
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Шевыркова объяснила, что ей было стыдно признаться во всем публике. Но жена Башарова собрала всю волю в кулак и официально подала на развод.

Марат же выразил возмущение тем, что жена решила заявить о разводе через Интернет, ничего не сказав ему лично. О том, что он избил свою жену и даже сломал ей нос, актер ничего не сообщил.

Ходят слухи, что из-за семейного скандала у 44-летнего Башарова могут возникнуть проблемы с работой. Ведь это не первый случай, когда его обвиняют в избиении жен.

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Елизавета Шевыркова стала женой артиста летом 2016 года, когда была беременна от него. Через полтора месяца после свадьбы родила Башарову сына Марселя. Но и ребенок не смог остановить актера, который скандально известен своим рукоприкладством в отношении женщин. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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