Избитая жена передумала разводиться с Башаровым

Актер Марат Башаров развеял слухи о разводе с женой. По его словам, у них с Лизой все хорошо, а смейной идиллии нет конца и края. Супруги воссоединились на Пхукете, куда Марат приехал после длительных съемок.

Марат Башаров сообщил, что отдыхает вместе с супругой Елизаветой. Пара буквально светится от счастья, о чем свидетельствует сториз в Instagram с семейными фото.

На снимке Марат с маленьким сыном Марселем, которого Башаров с женой ласково называют Мармарычем, стоит в окружении друзей. Артист также призвал поклонников не доверять слухам и сплетням. Разводиться он не собирается.

elizavetabasharova Актер Марат Башаров развеял слухи о разводе с женой

"Мы покупаем мороженое! Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно! А всем читателям хотим добавить: не читайте желтуху!.. А мы сейчас всей семьей пойдем гулять", - записпл обращение к читателям Башаров.

Его супруга Елизавета Шевыркова также выложила фото с отдыха. Счастливая женщина почти месяц провела на заграничном курорте, отдохнула, подлечилась у целителей и заметно похорошела.

Как писал сайт kp.ru, не так давно Елизавета впервые рассказала о проблемах в семье. Она подтвердила слова своего брата о том, что Марат занимался рукоприкладством и страдает от тяжелой зависимости. В результате продолжающихся проблем Лиза заявила, что приняла судьбоносное решение уйти от мужа.

elizavetabasharova Избитая Елизавета Шевыркова простила мужу все

Шевыркова объяснила, что ей было стыдно признаться во всем публике. Но жена Башарова собрала всю волю в кулак и официально подала на развод.

Марат же выразил возмущение тем, что жена решила заявить о разводе через Интернет, ничего не сказав ему лично. О том, что он избил свою жену и даже сломал ей нос, актер ничего не сообщил.

Ходят слухи, что из-за семейного скандала у 44-летнего Башарова могут возникнуть проблемы с работой. Ведь это не первый случай, когда его обвиняют в избиении жен.

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