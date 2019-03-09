2019-03-09T14:54:01+03:00
Звезды

Лев Лещенко назвал Этуша примером служения искусству

Как отметил советский эстрадный певец, Этуша будут долго помнить и жить его ролями и актерскими работами [видео]
Лилия БУЛАТОВАМарина ВЕНЦОВА
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Лещенко прокомментировал смерть Владимира ЭтушаЛещенко прокомментировал смерть Владимира ЭтушаФото: Борис КУДРЯВОВ
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Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал Владимира Этуша примером служения искусству, который держал на себе определенный пласт культуры. Он по словам певца, был великими артистом и педагогом.

«Я встречался с ним достаточно мало, но знаю его как великого артиста, педагога, человека, который держал на себе определенный пласт культуры, воспитывая молодых актеров. Он был всегда примером служения искусству», - сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Лещенко отметил, что все роли, который играл Этуш в театре и кино навсегда запечатлены в нашем сознании, сердце и душе. «Мы долго будем помнить этого великого актера и жить с его ролями и актерскими работами», - добавил он.

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, со своей стороны добавил, что Этуш был для него учителем.

«Владимир Абрамович - мой учитель, человек, перед которым я воспитываю уважение, потому что он участник ВОВ. Он воспитал много актеров на своем веку», - сказал он.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что известный актер театра и кино Владимир Этуш скончался на 97-м году жизни. Прощание с ним состоится в Театра имени Вахтангова, где он работал. Погребен известный актер будет на Новодевичьем кладбище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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