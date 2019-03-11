"Иногда ты просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать": Собчак рассказала о главном испытании после расставания с Виторганом

Расставание с супругом Максимом Виторганом, вероятно, дается тяжело Ксении Собчак. Телеведущая опубликовала полный печали пост о прощении.

"Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой», если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться,и пожалеть человека,который не может справиться со своим эго. И не обижаться . Главное - ты сделал Свою часть «работы». Остальное - не на твоей совести", - подписала Ксения Собчак полную грусти и одиночества фотографию, где она стоит прижавшись спиной к буро-серой стене.

xenia_sobchak Ксении нелегко дается расставание с супругом

Возможно, этим самым сообщением знаменитость хочет достучаться до своего пока еще супруга, с которым она давно не живет вместе. Ведь 10 марта было Прощеное воскресенье. А в это день принято просить прощение.

Как бы то ни было, но подписчики отметили, что Ксении обычно не свойственны грустные нотки. Фолловеры привыкли видеть теледиву на коне и во всеоружии. А здесь она предстает человеком, который ошибается, как все смертные.

Пользователи соцсети поддержали Собчак: "Надо жить дальше. А время покажет", "Надо выдохнуть, все хорошо!". "Встала, встряхнулась и пошла вперед", "Удивительно слышать о смирении от Ксении", "Побольше бы вам таких фото в ленте, Ксения!".

Ранее стало известно о предстоявшем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Знаменитости сделали совместное заявление. Оказывается, они уже давно не живут вместе. "Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью", - заявили Собчак и Виторган.

Как писал сайт kp.ru, проблемы в отношениях у Ксении и Максима начались давно. Месяц назад в разговоре с ведущим программы "Эксклюзив" Дмитрием Борисовым Ксения также подтвердила, что даже в случае развода они с мужем сделают все, чтобы Платон был счастлив. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", - рассказала она.

Собчак начала выходить в свет с Константином Богомоловым осенью прошлого года. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.

В эфире программы "Эксклюзив" Собчак дала понять, что проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера "транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения".