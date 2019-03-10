Ксения Собчак втянула маленького сына в скандал. Поводом стала умилительная фотография Платона, целующегося с девочкой.

"Love is... когда твоя любимая подруга рожает красивую девочку, чтобы Платоше было кого целовать", - подписала снимок телеведущая.

Однако пользователей такое заявление возмутило. Они усмотрели в этом унижение девочек. "Значит девочку специально растили для удовольствия мальчика? Это один из постулатов патриархального сексисткого общества", - написала одна из подписчиц.

По ее словам, данная формулировка Собчак принижает ценность девочки как личности. На это Ксения ответила, что комментарий был шуткой и добавила: "Назвалась феминисткой, теперь терпи".

xenia_sobchak Пользователи усмотрели в подписи к фото унижение девочек

Но пользователи и это высказывание знаменитости не успокоило. Они продолжили критиковать телеведущую, ранее яро отстаивающую права женщин в России и вообще выступавшую на стороне феминисток. Некоторые даже написали, что Собчак таким высказыванием унизила не только девочек, но и женщин.

Ранее стало известно о предстоявшем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Знаменитости сделали совместное заявление. Оказывается, они уже давно не живут вместе.

"Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью", - заявили Собчак и Виторган.

После данного сообщения психолог-эксперт Илья Саглиани поспешил предупредить пару: у их ребенка могут возникнуть серьезные проблемы на почве развода родителей. "Если родители сделали все по взаимному согласию и без скандалов, то у ребенка не будет психологической травмы. Если в паре часто происходили ссоры на глазах у малыша , то в будущем ему понадобится помощь психолога. Самое важное, чтобы отец уделял сыну в будущем большое количество внимания и заботы. Сейчас ребенок испытывает стресс. C возвратом это пройдет. Все зависит от родителей", - цитируют эксперта Дни.Ру.

Как писал сайт kp.ru, проблемы в отношениях у Ксении и Максима начались давно. Месяц назад в разговоре с ведущим программы "Эксклюзив" Дмитрием Борисовым Ксения также подтвердила, что даже в случае развода они с мужем сделают все, чтобы Платон был счастлив. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди", - рассказала она.

Собчак начала выходить в свет с Константином Богомоловым осенью прошлого года. Телеведущая и режиссер не комментируют свои отношения, однако нетрудно понять, что свою новую жизнь Ксения теперь будет строить именно с ним.

В эфире программы "Эксклюзив" Собчак дала понять, что проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера "транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Собчак перестала скрывать отношения с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов путешествуют по Европе. Ушлые репортеры подловили парочку в чешском аэропорту. Телеведущая и режиссер держались непринужденно. На фото, которые стали достоянием общественности, Ксения и Константин катят тяжелую тележку в аэропорту Праги (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Ксения приносит удачу: После измены Собчак доходы ее мужа упали, а любовника - выросли

Любовный треугольник Ксении Собчак по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем. Телеведущая умело манипулирует любопытством публики, не рассказывая, с кем собирается строить дальнейшую жизнь: останется с мужем, актером Максимом Виторганом, или разведется и уйдет к режиссеру Константину Богомолову, с которым у нее якобы роман. Интрига ей на руку - Ксения уже повысила свои гонорары за участие в ток-шоу и ведение корпоративов. А что же ее мужчины? Мы решили выяснить, как изменились доходы Виторгана и Богомолова на волне любовного скандала. (подробности)

КСТАТИ

Анны Каренины наших дней: Звезды, бросившие мужей ради любовников

Каждый второй развод происходит из-за того, что муж изменил жене и ушел к другой. Женщины, разрушившие свой брак ради увлечения – более редкая история. Но если уж они решаются с головой окунуться в новую любовь, то делают это так, что страсти кипят нешуточные. Особенно если это – женщины известные и знаменитые, чья жизнь проходит на глазах у миллионов поклонников. Ради них мужчины бьются на дуэлях – кто на словах, а кто и на деле, набросившись на соперников с кулаками. Каждая новая подробность их любовного треугольника обсуждается в Интернете. А развод превращается в драму, по которой впору снимать сериал. Мы вспомнили роковых звезд, решившихся разрушить семью ради новой страсти. (подробности)