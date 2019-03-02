Что заберет Виторган у Собчак после развода

Всех интересует, будет ли Ксения Собчак разводиться с мужем Максимом Виторганом. И если да, то когда и как поделят знаменитости имущество. А делить есть что.

Друзья Ксении Собчак шокированы. Телеведущая, как простой корреспондент, бегает с микрофоном на премьере фильма. И это при миллионных доходах. Только за прошлый год, по данным авторитетного финансового издания, Собчак заработала 91 миллион рублей. Рекламный пост в ее блоге, согласно признанию теледивы, стоит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Но у корреспондента Собчак дело не ладится, чему и стали свидетелями светские репортеры программы "Ты не поверишь!". На премьере фильма ей отказали в интервью. Не привыкшая к такому повроту Ксения срывает зло на коллегах-журналистах, натравливая на них еще и охрану. А потом и вовсе сбегает с премьеры.

xenia_sobchak У Ксении Собчак две квартиры в Москве, одна в Санкт-Петербурге, участок земли и дом на Рублевке, восемь нежилых помещений и иномарка класса люкс

Максим Виторган, который также был на премьере, на помощь жене не пришел. Он сам подошел к съемочной группе НТВ. 46-летний актер выглядит заметно постаревшим и осунувшимся.

"По большому счету вы никому не нужны, вам никто не нужен". - рассуждает об одиночестве актер. Потом откровенничает о том, что тяжело сходится с людьми: "У меня не может быть близких отношений с человеком, если у него другая природа юмора".

Обручальное кольцо, которое еще недавно Виторган носил, не снимая, теперь на пальце у актера отсутствует. Друзья не сомневаются, если Максим Виторган и решится на развод, то уйдет из дома с одним чемоданом.

mvitorgan 46-летний актер выглядит заметно постаревшим и осунувшимся

Меж тем в собственности у него две квартиры в Москве и автомобиль. У Собчак, судя по ее декларации, которую она предоставила, когда баллотировалась в президенты, - две квартиры в столице, одна в Санкт-Петербурге, участок земли и дом на Рублевке площадью 350 квадратных метров. Кроме этого, у Собчак есть восемь нежилых помещений и иномарка класса люкс.

Пара воспитывает сына Платона. С кем останется малыш в случае развода звездных родителей, тоже большой вопрос.

Как писал сайт kp.ru, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью 2018 года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова.

Не так давно знаменитость в передаче "Эксклюзив" откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо спросил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...".

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