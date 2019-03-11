Марат Башаров не явился на суд о своём разводе

В понедельник, 11 марта в Бабушкинском мировом суде состоялось первое заседание по бракоразводному процессу 44-летнего Марата Башарова с 32-летней супругой.

В зале суда планировали присутствовать журналисты СМИ и телеканалов, однако выяснилось, что избитая Елизавета Башарова (Шевыркова) через представителя подала ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме. Адвокат женщины отказалась от заявлений об итогах закрытого от прессы суда.

О том, забрала ли жена Башарова заявление о разводе можно судить по единственному ответу представителя Елизаветы:

— Следующее заседание назначено на 21 марта, - сказала адвокат Нелли Макарова.

То есть процесс и развод пока продолжается.

Следующее заседание бракоразводного процесса Башарова назначено на 21 марта.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, кризис в семье известного актёра произошёл в конце декабря 2018 года. Брат Елизаветы Шевырковой Федор сообщил, что его сестра оказалась в больнице со сломанным мужем носом. Ситуация почти точь-в-точь напомнила историю с избиением прежней жены артиста Екатерины Архаровой. Марат Башаров долгое время отказывался от комментариев по этому поводу. А Елизавета так и не подала заявление в полицию.

В феврале она вместе с 2-летним сыном Марселем улетела в Таиланд, откуда написала в соцсети, что больше не может скрывать проблемы в семье, что устала молчать, прощать и ждать, когда Марат Башаров перестанет делать вид, будто ничего не произошло и ляжет на лечение в больницу. Буквально через неделю на сайте Бабушкинского мирового суда появилось сообщение о начале производства по заявлению о разводе, которое 7 февраля подала Елизавета Шевыркова. Похоже, это стало отправной точкой к действиям самого Башарова, который сначала гневно заявил, что требует от жены перестать носить его фамилию, а затем отправился к ней на Пхукет и вымолил прощение.

Елизавета была и остаётся поклонницей Марата Башарова. Летом 2018 года актёр представил беременную невесту публике на красной дорожке кинофестиваля. В июле на свет появился их сын Марсель. В следующем году они поженились.

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