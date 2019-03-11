Авиаэксперт: «После двух трагедий «Боингу» придется признать свою ошибку»

Четыре с половиной месяца отделяют две крупнейших авиакатастрофы, в которых в общей сложности погибли 346 человек. В конце октября прошлого года Boeing 737 MAХ 8 рухнул почти сразу после взлета в 13 км от Джакарты. 10 марта этого года самолет такого же типа упал в Эфиопии - не спасся ни один человек.

Сразу возникает вопрос - что не так с новейшим "Боингом"?

В ГЛУБОКОМ ПИКЕ

Среди экспертов и бывших летчиков бытует версия, согласно которой оснащение самолета оказалось несовершенным. В хвосте есть стабилизатор, который у МАХ 8 меняет угол во время кабрирования (нос вверх) и пикирования (нос вниз). Якобы самолет начал терять скорость и, чтобы восстановить ее и не сорваться в штопор, начал пикировать. А положения стабилизатора не хватило для того, чтобы вывести "Боинг" из пике. Есть и другой вариант. Там же, в хвосте, есть рули высоты, которые то поднимаются, то опускаются и также, как стабилизатор, управляют самолетом.

- По некоторым данным, у этих рулей могло банально не хватить площади, чтобы вывести судно, - рассказал «КП» эксперт по авиационной безопасности, летавший за штурвалом «Аэробусов» и «Боингов» Александр Романов. - В компании производителя об этой странной особенности как-то говорили. Но, правда, неофициально. Речь идет именно о 737-м "Боинге". Это уже вторая трагедия за пять месяцев. Думаю, что после такого создателям самолета придется признать свою ошибку. Если, конечно, комиссия по расследованию подтвердит причину. В чем лично я глубоко сомневаюсь. Потому что курирует это Межгосударственный авиационный комитет, который сертифицировал боинг такого типа. Мне кажется, он заинтересован в том, чтобы скрыть правду.

- Почему у некоторых российских авиакомпаний есть МАХ 8, а, например, у «Аэрофлота» нет? Не доверяют?

- Думаю, дело не в доверии, а в политике. «Boeing» компания американская, а «Airbus» европейская. И ближе, и дешевле. И, говорят, надежнее. Вообще у каждого производителя есть свои плюсы и минусы. Перечислять их скопом можно очень долго. «Аэрофлот» взвесил все против и за - и работает с «Airbus». С ним экономичнее.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ПИЧКАЮТ ЭЛЕКТРОНИКОЙ, ЧТОБЫ НАБИТЬ ЦЕНУ

После того, что случилось, многие выступают за то, чтобы приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAХ 8. Хотя бы на время расследования.

- Китай, Индонезия, Британия приостановили, - написал в своем «Твиттере» российский сенатор Алексей Пушков. - Две смертельных катастрофы этой модели за полгода вряд ли могут быть случайными. России следует последовать примеру этих стран, а не слушать ссылки на неясность причин катастроф. Жизни людей важнее доходов.

Среди имеющихся версий есть и такая, что производитель самолета просто-напросто перестарался.

- Компания «Airbus» и «Boeing» конкурируют между собой и все время пытаются чем-то удивить будущих покупателей, - рассказал «КП» бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. - Электроникой все напичкано. А она, как известно, всегда выходила из строя. Возьмите домашние приборы. Телевизор, фен, стиральная машина... Не бывает такого, чтобы вечно обходилось без сбоев. Тут то же самое. И в случае ЧП пилоты оказались просто не готовы взять на себя управление вручную.

- А что вы думаете про версию с рулями высоты?

- Если она подтвердится, то виновников следует наказать. Причем сурово. Больше 300 человек погибло с октября месяца... К счастью, сохранились самописцы (так называемые «черные ящики»). И на них должно быть слышно, о чем говорили пилоты во время взлета. Больше всего смущает то, что и в Индонезии, и в Эфиопии разрушение произошло в самом начале полета. При хорошей погоде. Возвращаясь к рулям высоты, хочу добавить, что перед тем, как выдать лицензию боингу, его тестируют и внимательно проверяют. Такой брак пропустить не могли. Я больше склоняюсь к кибер-версии. Программное обеспечение дало сбой. К чему экипаж был не готов. И вспоминаю авиакатастрофу 2009 года, когда французский «Airbus» летел из Рио-де-Жанейро в Париж и нырнул в Атлантику. Погибли 228 человек. Судно достали с 4-километровой глубины. И выяснили причину катастрофы - необученность экипажа в случае отказа электроники.

- Так или иначе, виновников должны наказать?

- Будем надеяться. По крайней мере, «Boeing» уже задергался. На место ЧП от их компании прилетела группа из 20 человек. Видимо, почувствовали, что пахнет жареным.

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