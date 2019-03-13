Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-13T12:12:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия пока не собирается закрывать свое воздушное пространство для пролета лайнеров Boeing 737 MAX 8, один из которых ранее потерпел крушение в Эфиопии. Такое заявление сделал источник в органах управления воздушным движением.

Напомним, что утром 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился спустя всего шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все находившиеся на борту 157 человек, в том числе трое россиян, погибли. Причем эта авиакатастрофа с участием Boeing 737 MAX 8 стала уже второй за последние пять месяцев. В октябре прошлого года точно такой же современный лайнер рухнул в Индонезии. Предполагается, что в обоих случаях причиной трагедии стали технические особенности системы.

Сайт kp.ru писал о том, что Австралия, Сингапур, Малайзия, Оман, Китай, Индия, Индонезия и многие страны временно отказались от использования самолетов данного тип, а страны Евросоюза, в том числе Германия, Великобритания и Франция, приостановили полеты Boeing 737 MAX 8 над своей территорией. Также от эксплуатации лайнеров американской корпорации отказались отдельные авиакомпании, такие как Norwegian, южноафриканская Comair Ltd и Ethiopian Airlines - именно ее самолет разбился в Эфиопии. Российские же перевозчики владеют более чем 50 самолетами такого типа, но никто из них пока не отказался от использования "опасных" лайнеров.

"Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется", - передает "Интерфакс" со ссылкой на собеседника агентства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.kp.ru/video/embed/696266" frameborder="0"></iframe> Военный летчик РФ Владимир Попов прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU