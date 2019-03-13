Utair может отказаться от получения «Боинг-737 МАХ» после авиакатастрофы в Эфиопии

Российская авиакомпания Utair, которая является одной из заказчиков лайнера «Боинг-737 МАХ», может отказаться от закупок этого самолета в связи с авиакатастрофой в Эфиопии. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе перевозчика.

- Utair ждет результатов расследования (крушения «Боинга 737 МАХ 8 под Аддис-Абебой — ред.) и не планирует получать Boeing 737 MАХ, пока не получит 100% гарантию его безопасности от производителя, - рассказали в пресс-службе Utair.

На данный момент у Utair нет самолетов этой модификации. Поставка должна произойти уже этим летом.

Самолеты модели «Боинг 737 МАХ» есть только у одной российской авиакомпании — S7. Сегодня авиаперевозчик объявил о приостановке их полетов. Всего у компании два таких судна.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в 48 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы разбился один из самых современных лайнеров — «Боинг-737 MAX 8». На борту находились 157 человек, из них — трое россиян.

После крушения судна о временной приостановке полетов «Боинг 737 MAХ» объявил Китай, Австралия, Малайзия, Оман, Турция, Сингапур, Великобритания, Франция и Германия. Аналогичную приостановку ввела и компания Ethiopian Airlines, которая была владельцем разбившегося под Аддис-Абебой лайнера.

Европейское агентство авиационной безопасности ввело временный запрет на полеты «Боинг 737 МАХ 8» и «Боинг 737 МАХ 9»в воздушном пространстве Евросоюза.

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