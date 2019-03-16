Адвокат Владимира Этуша рассказал, как народный артист распорядился своим имуществом

Ровно неделю назад не стало народного артиста СССР Владимира Этуша. Он умер на 97-м году жизни от остановки сердца. 13 марта его прах похоронили в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.

Прошло всего несколько дней после траурных событий, как в Сети бурно начали обсуждать «горячую тему»: кому достанется имущество Этуша.

Актер работал в театре им.Вахтангова до последнего. И, надо думать, за свою долгую творческую жизнь заработал немало, как минимум трехкомнатную квартиру в Гранатном переулке в центре Москвы, дачу в элитном поселке по Дмитровскому шоссе. Был у него и счет в банке. Несколько лет назад «КП» писала о криминальной истории, когда банкир, который долгие годы считался другом семьи, чуть не похитил со счетов Этуша 28 миллиона рублей.

Наследников у Владимира Абрамовича двое: жена Елена Этуш и единственная дочь Раиса. Недоброжелатели тут же стали предполагать, мол, вряд ли раздел имущества между ними пройдет мирно. И если Этуш не побеспокоился составить завещание, его память могут омрачить тяжбы и громкие суды за наследство. Уж сколько было скандалов в звездных семействах по этому поводу и не сосчитаешь.

Однако, как нам стало известно, мудрый Этуш обо всем позаботился заранее и еще в 2004 году составил завещание.

- Владимир Абрамович несколько лет назад распорядился своим имуществом и о своем решении проинформировал наследников, - подтвердил нам адвокат Этуша Михаил Иоффе. - Поэтому никаких сюрпризов и новостей ни для жены, ни для его дочери нет и быть не может. Владимир Абрамович позаботился обо всех своих близких. И в положенный срок, то есть через полгода, они вступят в права наследства.

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