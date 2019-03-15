У девочки-маугли из Москвы нашлась родная тетя и теперь хочет ее удочерить

Вся страна переживает за пятилетнюю Лиду*, которую журналисты называют девочкой-маугли. Напомним, малышка хотя и родилась в Москве, жила в диких условиях. Родная мать, превратила трешку на Ленинградском шоссе в свалку мусора. Дочкой она не занималась и лишь кормила девочку. В итоге, в свои пять лет она даже не умеет говорить. Но, кажется, в судьбе девочки уже очень скоро все изменится. На днях нашлась ее тетя, которая уже подала документы в органы опеки.

- Много людей предлагают свою помощь, поддержку, есть обращения с вопросами об усыновлении ребенка. В настоящее время удалось найти родственников малышки – это ее тетя, которая изъявила желание забрать ребенка к себе в семью. Решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительным и органами , - сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697026" frameborder="0"></iframe> Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

Известно, что у женщины есть своя дочка. Однако финансовое положение позволяет ей воспитывать еще и племянницу. Женщина заявила, что не знала о существовании Лиды. С сестрой, которая сейчас находится за решеткой она поссорилась 8 лет назад. О том, что у нее есть племянница она узнала из новостей.

Однако органы опеки не спешат с выбором новых родителей для малышки. Решение будет принято только после официального лишения биологической мамы родительских прав, а так же после окончания предварительного следствия (то есть не ранее 10 мая - Ред.).

- Главное, чтобы рядом оказался человек, который будет о ней заботиться, любить ее и чувствовать, что с ней происходит. И тогда, под руководством специалистов, которые уже сейчас дают неплохие прогнозы, у малышки обязательно будет все хорошо, – подчеркнула омбудсмен.

Сейчас девочка находится в больнице. Она очень быстро идет на поправку и каждый день удивляет врачей новыми успехами. В этой жизнерадостной девчонке уже очень сложно узнать перепуганную кроху с запутанными волосами и перепачканным лицом. В таком состоянии ее нашли полицейские 10 марта в квартире на Ленинградском шоссе.

* Имя ребенка изменено

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

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