2019-03-15T18:20:48+03:00
Общество

У девочки-маугли из Москвы нашлась родная тетя и теперь хочет ее удочерить

Женщина не общалась с сестрой и до случившегося не подозревала, что у той есть ребенок [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас девочка находится в больнице. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенкаСейчас девочка находится в больнице. Фото: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
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Вся страна переживает за пятилетнюю Лиду*, которую журналисты называют девочкой-маугли. Напомним, малышка хотя и родилась в Москве, жила в диких условиях. Родная мать, превратила трешку на Ленинградском шоссе в свалку мусора. Дочкой она не занималась и лишь кормила девочку. В итоге, в свои пять лет она даже не умеет говорить. Но, кажется, в судьбе девочки уже очень скоро все изменится. На днях нашлась ее тетя, которая уже подала документы в органы опеки.

- Много людей предлагают свою помощь, поддержку, есть обращения с вопросами об усыновлении ребенка. В настоящее время удалось найти родственников малышки – это ее тетя, которая изъявила желание забрать ребенка к себе в семью. Решение о дальнейшей судьбе девочки будет приниматься органами опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительным и органами , - сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

Известно, что у женщины есть своя дочка. Однако финансовое положение позволяет ей воспитывать еще и племянницу. Женщина заявила, что не знала о существовании Лиды. С сестрой, которая сейчас находится за решеткой она поссорилась 8 лет назад. О том, что у нее есть племянница она узнала из новостей.

Однако органы опеки не спешат с выбором новых родителей для малышки. Решение будет принято только после официального лишения биологической мамы родительских прав, а так же после окончания предварительного следствия (то есть не ранее 10 мая - Ред.).

- Главное, чтобы рядом оказался человек, который будет о ней заботиться, любить ее и чувствовать, что с ней происходит. И тогда, под руководством специалистов, которые уже сейчас дают неплохие прогнозы, у малышки обязательно будет все хорошо, – подчеркнула омбудсмен.

Сейчас девочка находится в больнице. Она очень быстро идет на поправку и каждый день удивляет врачей новыми успехами. В этой жизнерадостной девчонке уже очень сложно узнать перепуганную кроху с запутанными волосами и перепачканным лицом. В таком состоянии ее нашли полицейские 10 марта в квартире на Ленинградском шоссе.

* Имя ребенка изменено

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

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История про московскую девочку-маугли шокировала многих. Напомним, в ночь на 10 марта в захламлённой квартире на Ленинградском шоссе обнаружили 5-летнюю Лиду (имя изменено). Соседи слышали детский плач, вызвали полицию, те - МЧС. Дверь вскрыли. В трехкомнатной квартире по колено гниющего мусора (подробности)

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спасенная из захламленной квартиры девочка-маугли начала говорить

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Вот уже третий день пятилетняя девочка-маугли находится в больнице. Малышка, которая почти всю свою жизнь провела в жутких условиях, удивляет медиков тем, как быстро идет на поправку. Напомним, брошенной в квартире полностью заваленной мусором ее нашли в воскресенье, 10 марта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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