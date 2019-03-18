2019-03-18T15:09:12+03:00
Общество

Божена Рынска без грамма косметики на лице и в соболях похоронила Малашенко

Светская львица стойко держалась на траурной церемонии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вдова прятала заплаканные глаза за темными очкамиВдова прятала заплаканные глаза за темными очкамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Божена Рынска появилась на похоронах любимого супруга Игоря Малашенко без единого грамма косметики на лице и в шубке из соболя. Вдова прятала заплаканные глаза за темными очками, принимая соболезнования от друзей и близких покойного.

Божена Рынска появилась у ритуального зала Троекуровского кладбища в Москве в сопровождении двух родственниц. Иногда блогершу приходилось поддерживать под руку. Она практически всю церемонию прощания не отходила от гроба Игоря Малашенко и целовала умершего супруга в лоб.

Надо отдать должное журналистке - она стойкой держалась, находила в себе силы общаться с пришедшими проститься с покойным друзьями и знакомыми. На церемонию прощания приехали бывшие коллеги Игоря Малашенко по НТВ, в их числе журналисты Павел Лобков и Антон Красовский.

Божена практически всю церемонию прощания не отходила от гроба Игоря Малашенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Божена практически всю церемонию прощания не отходила от гроба Игоря МалашенкоФото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе церемонии прощания Рынска заявила, что "Игоря Убил бракоразводный процесс в Нью-Йорке". "Это правда", - сказала она. Божена также попросила у мужа прощение за то, что не уберегла его. Когда гроб с телом покойного закрыли, вдова горько заплакала.

Меж тем ни бывшая жена Малашенко Елена Пивоварова, ни их совместные дети, на похороны не приехали. Семью представляла старшая дочь Елизавета Малашенко.

Светская львица стойко держалась на траурной церемонии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светская львица стойко держалась на траурной церемонииФото: Михаил ФРОЛОВ

Отметим, могила основателя НТВ находится рядом с рядом с могилами актрисы Веры Глаголевой и певца Евгения Осина. Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело Игоря Малашенко обнаружила экономка. Медиаменеджер покончил с собой в Испании. Рынска не раз заявляла, что Елена Пивоварова могла пытаться целенаправленно травить 64-летнего бывшего супруга, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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