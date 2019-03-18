Дочь Началовой узнала о страшной трагедии и плакала всю ночь

Дочке Юлии Началовой сообщили о том, что ее мама умерла. Девочка проплакала всю ночь.

"Вера этой ночью узнала о страшной трагедии и плакала всю ночь", - говорится к комментарии к фотографии, где счастливая Юля Началова сидит со своей подругой Леной Лениной. Блог был создан как официальная группа памяти Юлии Началовой.

О нем стало известно после того, как на официальной страничке певицы в Instagram появилось сообщение: "Спасибо вам за поддержку! На аккаунте сидят родители. Заходите к нам, скоро будем отвечать на ваши вопросы".

Как писал сайт kp.ru, стало известно, с кем будет жить Верочка после смерти мамы. Как следует из поступившей информации, бывший супруг певица и отец девочки Евгений Алдонин является ближайшим родственником Веры. Именно поэтому она останется с ним.

evgeny_aldonin Верочка будет жить с папой - футболистом Евгением Алдониным

Девочка часто проводила время с папой. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения после расставания, а также договорились о встречах с наследницей без ущерба для одной из сторон.

lenaleninaofficial Юля Началова и Лена Ленина были подругами

Кроме того, Лена Ленина, близкая подруга Юлии Началовой, заявила в своем блоге, что хочет удочерить Верочку. "Скорбим. Больно и страшно. Реву. Хотела бы взять на воспитание твою Верочку, Юлечка. Но мне, наверное, никто не отдаст. Я бы любила ее, как родную и в память о тебе окружила бы ее любовью и заботой", - написала светская львица.

В теплых отношениях с Юлей Началовой был и Александр Абдулов, а также его теперь уже вдова Юля. "Не могу ничего говорить, потому что мне нереально плохо, - плачет Юлия Абдулова. - Александр Гаврилович очень любил Юльку.

После смерти Александра Гавриловича вдова и дочка актера дружили с певицей. «Я вообще ничего не понимаю. Я вижу этого детеныша маленького, в глазах у меня стоит ее дочь Вера. Понятно, что у нее есть бабушка и дедушка. И понятно, что папа у Веры есть. Но понимаете, это все не то. Мы вчера с моей Женькой сидели, я рыдала, дочка меня успокаивала: "Мама, давай Веру к себе заберем!"», - поделилась горем безутешная вдова.

Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы стала остановка сердца. Это произошло после заражения крови. Медики целую неделю боролись за жизнь Началовой, которая страдала от целой кучи страшных заболеваний. После того как артистка натерла ногу, через некоторое время она обратила внимания на странные пятна на коже. Обратилась к врачам. Эскулапы были в шоке: началась гангрена на фоне подагры, сахарного диабета и красной волчанки. Из-за подавленного иммунитета и срочного лечения организм Юлии стал давать сбой. Отказали почки, начался отек легких и проблемы с сердцем.

На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Юлии была проведена ампутация ноги, после чего она скончалась от острой сердечной недостаточности.

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