Убитый горем отец объявил причину смерти Началовой

СЕГОДНЯ 21:38 2019-03-16T21:38:29+03:00

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Причиной смерти 38-летней певицы Юлии Началовой стала остановка сердца. Это произошло после заражения крови, заявил отец артистки Виктор Началов.

"Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало", - цитирует Виктора Началова ТАСС. Убитый горем отец заявил, что данную информацию ему озвучили медики.

По словам Началова, спасти артистку не удалось, хотя врачи делали все возможное и невозможное. "Врачи делали все гениально, старались", - добавил композитор. Он уточнил, что дата и место прощания с Юлей пока не определены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

Медики целую неделю боролась за жизнь Началовой, которая страдала от целой кучи страшных заболеваний. После того как артистка натерла ногу, через некоторое время она обратила внимания на странные пятна на коже. Обратилась к врачам. Эскулапы были в шоке: началась гангрена.

Она началась на фоне подагры, сахарного диабета и красной волчанки. Из-за подавленного иммунитета и срочного лечения организм Юлии начал давать сбой. Отказали почки, начался отек легких и проблемы с сердцем.

На фоне всего этого стремительно прогрессировала гангрена, ампутация ноги становилась необходимой. Началову подключили к аппарату вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Юлии была проведена ампутация ноги, после чего она скончалась от острой сердечной недостаточности.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696426" frameborder="0"></iframe> Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU