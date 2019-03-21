2019-03-21T12:26:23+03:00
Звезды

Мать Децла показала неузнаваемого Кирилла с отцом до ссоры

Ирина Толмацкая выложила архивное семьи до развода с продюсером
Петр СИМОНОВ
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ирилл Толмацкий умер в гримерке после выступления на корпоративе в Ижевске 3 февраляирилл Толмацкий умер в гримерке после выступления на корпоративе в Ижевске 3 февраляФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Неожиданная смерть рэпера ошарашила и поклонников, и антифанатов, всех. Кирилл Толмацкий умер в гримерке после выступления на корпоративе в Ижевске 3 февраля 2019 года. Ему было всего 35 лет. Никто не мог поверить, что человек может вот так беспричинно умереть молодым.

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ЦКБ 06.02.2019 среда, прощание начнется с 11.00. Маршала Тимошенко 25
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Каких только слухов не ходило о причинах смерти Децла, ведь рэп-культура у многих ассоциируется с запрещенными веществами. После патологоанатомической экспертизы стало ясно, что певец был «чист». Официальной причиной смерти следователями названа острая сердечная недостаточность.

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НЕТ ТАКИХ НИТОК ЧТОБЫ ЗАШИТЬ ТВОЁ СЕРДЦЕ....
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Вся сознательная жизнь Кирилла Толмацкого пронизана не только его творчеством с подростковых лет, но и ссорой с отцом-продюсером, с которым он не общался до конца жизни. Децл не смог просить Александра Толмацкого (58 лет), который ушел из семьи и женился на ровеснице сына. Танцовщица Анна (35 лет) родила продюсеру двоих детей: сына Федора (13 лет) и дочь Анфису (9 лет).

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10 ЛЕТ НАЗАД!!!
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Одно из последних фото певца с отцом еще до конфликта, который они не смогли разрешить при жизни Кирилла, выложил Александр Толмацкий.

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1996 год 13 лет
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А вслед за ним семейную идиллию до развода показала мать музыканта. 55-летняя Ирина Толмацкая выложила архивный снимок, где сложно узнать будущего рэпера с отцом.

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Все счастливые счастливы одинаково, все несчастные-по разному
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Напомним, Кирилл Толмацкий жил в незарегистрированном браке с моделью из Нижнего Новгорода Юлией Киселевой. Она родила ему сына Антония Меркурия, мальчику 13 лет.

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Берегите своих близких
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ИСТОЧНИК KP.RU

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