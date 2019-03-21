Мать Децла показала неузнаваемого Кирилла с отцом до ссоры

Неожиданная смерть рэпера ошарашила и поклонников, и антифанатов, всех. Кирилл Толмацкий умер в гримерке после выступления на корпоративе в Ижевске 3 февраля 2019 года. Ему было всего 35 лет. Никто не мог поверить, что человек может вот так беспричинно умереть молодым.

alexandertolmatskiy ЦКБ 06.02.2019 среда, прощание начнется с 11.00. Маршала Тимошенко 25

Каких только слухов не ходило о причинах смерти Децла, ведь рэп-культура у многих ассоциируется с запрещенными веществами. После патологоанатомической экспертизы стало ясно, что певец был «чист». Официальной причиной смерти следователями названа острая сердечная недостаточность.

alexandertolmatskiy НЕТ ТАКИХ НИТОК ЧТОБЫ ЗАШИТЬ ТВОЁ СЕРДЦЕ....

Вся сознательная жизнь Кирилла Толмацкого пронизана не только его творчеством с подростковых лет, но и ссорой с отцом-продюсером, с которым он не общался до конца жизни. Децл не смог просить Александра Толмацкого (58 лет), который ушел из семьи и женился на ровеснице сына. Танцовщица Анна (35 лет) родила продюсеру двоих детей: сына Федора (13 лет) и дочь Анфису (9 лет).

alexandertolmatskiy 10 ЛЕТ НАЗАД!!!

Одно из последних фото певца с отцом еще до конфликта, который они не смогли разрешить при жизни Кирилла, выложил Александр Толмацкий.

alexandertolmatskiy 1996 год 13 лет

А вслед за ним семейную идиллию до развода показала мать музыканта. 55-летняя Ирина Толмацкая выложила архивный снимок, где сложно узнать будущего рэпера с отцом.

irinatolmatskaya Все счастливые счастливы одинаково, все несчастные-по разному

Напомним, Кирилл Толмацкий жил в незарегистрированном браке с моделью из Нижнего Новгорода Юлией Киселевой. Она родила ему сына Антония Меркурия, мальчику 13 лет.

irinatolmatskaya Берегите своих близких

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