2019-03-21T12:59:38+03:00
Политика

"Не переименовывайте Астану, не разрешайте класть себя в Мавзолей и дайте мне Орден мудрости!": Жириновский написал Назарбаеву

Вождь ЛДПР поздравил президента Казахстана с отставкой в открытом письме
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Жириновский не смог остаться равнодушным, наблюдая за громкими переменами на своей малой родинеВладимир Жириновский не смог остаться равнодушным, наблюдая за громкими переменами на своей малой родинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Выросший в Алма-Ате Владимир Жириновский не смог остаться равнодушным, наблюдая за громкими переменами на своей малой родине. После отставки президента Казахстана и решения переименовать в его честь столицу лидер ЛДПР написал Нурсултану Назарбаеву открытое письмо. С советами и просьбами на правах земляка.

- Нурсултан Абишевич, остановите переименование улиц и городов Казахстана в Вашу честь. Изменить название столицы не додумался даже Мао Цзэдун, никто в его окружении не поднимал вопрос о переименовании Пекина. После Вашей смерти все названия вернутся, отменят переименование столицы. Мир с этим сталкивался неоднократно. И заранее запретите класть Вас в Мавзолей, - советует Владимир Вольфович.

А просьбы у него такие: позвать обратно уехавших русских, не переходить на латиницу и кое-что еще.

- Снимите все ограничения по русскому языку, остановите переход на латиницу и поспособствуйте в октябре 2020 года избранию президентом Казахстана русского. Прекратите вытеснение русских, позовите всех обратно, в том числе меня. Я от вас уехал 3 июля 1964 года. Можно задуматься о введении нового ордена Казахстана - "Ордена мудрости". И Вы имеете право вручить его мне. Я готов вернуться с группой депутатов ЛДПР, чтобы встретиться с Вами и обсудить, как нашим странам строить по-настоящему дружеские отношения, - заключает ВВЖ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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