"Не переименовывайте Астану, не разрешайте класть себя в Мавзолей и дайте мне Орден мудрости!": Жириновский написал Назарбаеву

Выросший в Алма-Ате Владимир Жириновский не смог остаться равнодушным, наблюдая за громкими переменами на своей малой родине. После отставки президента Казахстана и решения переименовать в его честь столицу лидер ЛДПР написал Нурсултану Назарбаеву открытое письмо. С советами и просьбами на правах земляка.

- Нурсултан Абишевич, остановите переименование улиц и городов Казахстана в Вашу честь. Изменить название столицы не додумался даже Мао Цзэдун, никто в его окружении не поднимал вопрос о переименовании Пекина. После Вашей смерти все названия вернутся, отменят переименование столицы. Мир с этим сталкивался неоднократно. И заранее запретите класть Вас в Мавзолей, - советует Владимир Вольфович.

А просьбы у него такие: позвать обратно уехавших русских, не переходить на латиницу и кое-что еще.

- Снимите все ограничения по русскому языку, остановите переход на латиницу и поспособствуйте в октябре 2020 года избранию президентом Казахстана русского. Прекратите вытеснение русских, позовите всех обратно, в том числе меня. Я от вас уехал 3 июля 1964 года. Можно задуматься о введении нового ордена Казахстана - "Ордена мудрости". И Вы имеете право вручить его мне. Я готов вернуться с группой депутатов ЛДПР, чтобы встретиться с Вами и обсудить, как нашим странам строить по-настоящему дружеские отношения, - заключает ВВЖ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему глава Казахстана Назарбаев ушел в отставку и что за этим последует

В Казахстане в среду, 20 марта принес присягу новый президент. Страну возглавил спикер сената республики Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев, правивший Казахстаном почти 30 лет и подавший в отставку накануне, наблюдал за церемонией, сидя в кресле над президентской трибуной (подробности)

Власти Астаны поддержали переименование города в Нурсултан

Депутаты маслихата (горсовета) Астаны единогласно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании города в Нурсултан (подробности)

Назарбаев стал городом, а его дочь - спикером

В Казахстане в среду, 20 марта принес присягу новый президент. Страну возглавил спикер сената республики Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев, правивший Казахстаном почти 30 лет и подавший в отставку накануне, наблюдал за церемонией, сидя в кресле над президентской трибуной (подробности)