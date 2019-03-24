Сын Федора Конюхова: "Погода в Тихом океане улучшилась. Но нам переживать еще дней 30"

Шторм, в который накануне попал Федор Филиппович в Тихом океане, прошел, и сейчас некоторое время ожидается затишье. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель экспедиции и сын путешественника Оскар Конюхов.

«Сейчас погода улучшилась, поэтому надеемся, что ему будет попроще. Но в принципе он находится в Южном океане, а там сейчас всегда шторма будут, поэтому это только начало и переживать нам еще предстоит минимум дней 30 – ровно столько ему еще примерно осталось. То есть, мы так рассчитываем», - сказал он.

При этом руководитель экспедиции добавил, что уменьшение порывов ветра – это временное явление. По его словам, буквально спустя 12-15 часов Федор Конюхов вновь будет вынужден пережить еще один шторм, прежде чем дойдет мыса Горн, до которого еще 2300 километров.

«В среднем, если он будет проходить по 50 км в день, это получается дней за 40-50 дойдет. Вообще, конечно, он говорит, что рассчитывает прийти на Пасху – 27-28 апреля. Было бы очень хорошо. Но у нас это апрель уже будет, конец апреля, тепло, а как раз в Южном океане это будет такая поздняя осень. Мокрый снег, температура, близкая к нулю – ну, то, что сегодня у нас в Москве – примерно такая уже погода у него там, в океане, только у нас весна идет, а у него осень наступает», - рассказывает Оскар Конюхов.

Путешественник Федор Конюхов с сыном Оскаром Конюховым (слева) в редакции `Комсомольской правды`.Фото: Иван МАКЕЕВ

Отвечая на вопрос о том, как чувствует себя путешественник, Оскар Конюхов отметил:

«Самочувствие, в принципе, ну, как… человек 107 дней находится на весельной лодке в Южном океане – конечно, подустал, сказывается все-таки такая серьезная нагрузка физическая, психологическая, моральная. Но, слава богу, пока не болеет. В океане нету вирусов, поэтому там невозможно подцепить какую-то болезнь вирусную. Только хронические какие-нибудь заболевания могут проявиться, но таких, слава богу нет, поэтому в этом смысле мы меньше переживаем, мы больше переживаем именно за непогоду, за шторма, за большие волны, чтобы лодку не разбило, не перевернуло. Это наш основной момент переживания».

Карта маршрута на 108-й день путешествия. Фото konyukhov.ru

При этом руководитель экспедиции рассказал о том, насколько современная лодка Федора Филипповича может противостоять стихии и справляться со штормом:

«Ну, что такое самая современная лодка? 9 метров, сделанная из композитных материалов, она легкая, в полной загрузке она весит тонну, там есть все навигационные приборы, но что такое 9-метровая лодка для Южного океана, который среднее расстояние порядка там 25 тысяч километров, если мерить по 50-му градусу южной широты… что там для океана 9 метров? Это пыль, песчинка… там перемелет любой корабль круизный, или контейнеровоз, или танкер… но они там особо и не ходят, потому что такая волна… она все пользуются Панамским каналом, для того, чтобы выйти в Тихий океан, а в Южном океане там сейчас никого нет, там уже конец сезона, поэтому какая бы ни была современная лодка, это все условности, она, конечно, может противостоять океану до какой-то поры до времени, но никаких гарантий нет».

Хорошая погода в Южном океане - исключительная роскошь. Фото: konyukhov.ru

Комментируя информацию прессы о том, что якобы сам путешественник характеризует происходящее как «самую тяжелая передрягу», в которой он оказывался, Оскар Конюхов добавил:

«Как говорит Федор Конюхов, самая сложная экспедиция – это та, в которой я нахожусь сейчас. Независимо от того – восхождение на Эверест, поход к Северному полюсу, к Южному или полет вокруг света на воздушном шаре. Сейчас он находится на весельной лодке в Южном океане и, конечно, для него это самая сложная экспедиция, потому что то, что было 5-10 лет назад, он уже забыл, а то, что он переживает сейчас – это здесь и сейчас. Я думаю, что в этом смысле он говорит, что это самое сложное».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Федор Конюхов отправился в одиночное путешествие по неизведанному никем ранее маршруту в начале декабря 2018 года. Он стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке «АКРОС» и должен финишировать на мысе Горн в Южной Америке. Маршрут Конюхова проходит в пределах от 40 до 60 градусов южной широты, которые известны морякам как «Ревущие сороковые» и «Неистовые пятидесятые» из-за плохой погоды, штормовых ветров и больших волн.

С мая по октябрь эта область становится еще более опасной для судоходства из-за плавучих льдов. Накануне путешественник пережил 12-балльный шторм. По данным метеорологов, скорость ветра в районе составляла 40 узлов, а высота волн - 8 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яхтсмен о шторме, в который попал Конюхов: Федору Филипповичу главное - пристегнуться и молить Бога, чтобы лодку меньше переворачивало

Огромным достижением Федора Конюхова является умение находиться в одиночестве в борьбе со стихией, чему он научился в предыдущих своих переходах через Атлантику и Тихий океан. (подробности)

Эксперт по выживанию - о сильнейшем шторме, в который попал Федор Конюхов: Его лодка способна выдержать и стихию, и долгое пребывание в сердце океана

Шторм, в который попал Федор Конюхов у берегов Южной Америки, - тяжелое испытание для человека, но знаменитый путешественник готов сражаться со стихией. В этом уверен эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов. (подробности)

«Сплошная летящая вода»: Федор Конюхов попал в сильнейший шторм у берегов Южной Америки, существует реальная опасность жизни

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, совершающий путешествие на весельной лодке в Южном полушарии, попал в сильнейший шторм. Существует реальная опасность его жизни. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Вадим Цыганов – друг и сподвижник Федора Конюхова. (подробности)

Федор Конюхов на весельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Путешественник Федор Конюхов, совершающий одиночный переход через Тихий океан на весельной лодке, пережил 12-балльный шторм. Об этом сообщил руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов (подробности)