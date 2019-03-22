Ольга Кормухина о смерти Началовой: Юля ушла от невозможности высказаться

- Вам знакомо ощущение, которые испытывала и Юля - недостаточной востребованности, не по таланту...

- Скажу вам правду свою, и Юлину тоже. Юля всю жизнь улыбалась сквозь боль. Может, даже не столько физическую, сколько душевную. Когда говорят, что человек не востребован — это вранье. Все решают связи и деньги.

Она вполне могла быть востребована. По отношению к ней — это решение людей, которые сидят на радио и на телевидении. Я дважды прошла эту реку. Юля была достойна гораздо большего. В разы больше— чем те, кто крутится в ротациях, кто более предприимчив. Вчера мы долго были у гроба перед официальной церемонией. Говорили с отцом, с мамой, с Ларисой Долиной. И все пришли к выводу, что это было придушенная внутри боль — знаю по себе, каково это.…

- Малая востребованность — это разъедает и душу, и тело?

- И у всех людей, которые могут гораздо больше, чем им позволяют, которые притапливают это в себе — это вылезает в виде самых страшных болезней. Зарубежные врачи уже доказали, что рак вызывают в том числе стрессы, загнанные внутрь. Как дремлющий вулкан —он потом как рванет.

То есть на первом месте среди причин ее раннего ухода - наш гребаный шоу-биз. На втором — однобокость нашей медицины. Невысокий уровень ее. Я послушала лепет докторов о Юле. Я поехала к своему доктору и показала фотографии Юли . Он сказал, что рассматривали листочке на дереве, не обращая внимания на ствол, а тем более на корень.

- Для шоу-бизнеса она была инородным телом?

- Дураку видно невооруженным взглядом — это светлый, чистый человек. Видно же, что она не наглая, не напористая. Она не от мира сего девочка была. С небесным взглядом. И таких небо забирает раньше. Никто не знает, как сильно она настрадалась.

Она должна была поехать на Евровидение. Ее заменили. Это легко пережить, как вы думаете?

- За Юлей не стояли ни большие деньги, ни большие связи?

- Кто у нас поет? Хорошие девочки с хорошими связями и хорошими деньгами. Которым петь не надо — они игрушки. А для Юли это была жизнь. А люди чувствуют это. Остро чувствуют несправедливость наши русские люди. Стихи Тарковского процитируйте, пожалуйста: «Земля прозрачнее стекла и видно в ней, кого убили и кто убил».

- Ее по-настоящему понимали немногие?

- Основная мысль: человек, который рожден петь — он поет не потому, что ему «так захотелось». Есть певицы, которые попадают в ротацию так: захотела спеть, заплатила деньги, сняла клип. А Юля была человеком, который не может не петь. Это была ее жизнь, ее дыхание. Когда человеку возможности не дают — он начинает болеть. Я это знаю по себе.

А чтобы твой концерт увидела вся страна, надо, похоже, умереть. Я то держусь — у меня муж, а Юля одна была, что там ее бывшие мужья-спортсмены понимали?

От невозможности высказаться она ушла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Началова пыталась отсудить 15 миллионов у бывшего мужа, чтобы спастись от неизлечимой болезни

Который день вся страна обсуждает 20-миллионный долг Юлии Началовой бывшему гражданскому мужу, хоккеисту Александру Фролову. Николай Басков соцсетях собирает деньги для родителей певицы, а звезды всех мастей просят спортсмена-миллионера простить усопшей старые обиды. Ведь если обязательства артистки перейдут по наследству ее дочери или родителям, для них, людей небогатых, это станет настоящей катастрофой (подробности).

Юлия Началова умерла за красоту

Умерла Юлия Началова. А ведь до последнего думалось, что все врут и истории про плохое состояние - неправда. Думалось так не от хорошей жизни. Помните, пять лет назад тоже говорили, что певец Алексей Воробьев попал в ДТП в Америке и при смерти, и будет парализованным. Потом историю замяли, Воробьев даже снялся в несколько фильмах и все вроде бы забылось. Вроде бы. И снова вспомнилось, когда пошли первые сообщения, что Началова попала в больницу, а пиарщица сказала, что с Началовой все в порядке, она отдыхает в Италии. В соцсетях даже появились фоточки, что нас опять разыгрывают и певица на отдыхе (подробности)

Что скрывала Юлия Началова от своих близких

В день похорон певицы Юлии Началовой на «Первом канале» в передаче «Пусть говорят» Дмитрий Борисов и гости студии пытались понять, от чего все же умерла Юлия Началова. Диагнозы певицы множатся с каждым днем и уже непонятно, что из них - правда, а что - выдумки досужей публики (подробности)

Бывшие мужья простились с Юлей Началовой: «Еще одним ангелом на небе стало больше»

38-летняя Юля Началова нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище. Певицу похоронили рядом с одним из создателей телеканала НТВ, мужем Божены Рынски Игорем Малашенко. Организацией похорон занимались артисты, друзья певицы (подробности)

Вскрылись другие имя и фамилия Началовой

После смерти Юлии Началовой стали вскрываться все новые и прежде неизвестные детали жизни певицы. Оказалось, например, что по документам у нее другая фамилия, да и имя претерпело изменение (подробности)

Можно ли было спасти Началову и почему она скрывала диагнозы: пять неудобных вопросов о болезни певицы

"КП" попыталась разобраться в том огромном количестве информации, которое ходит вокруг смерти артистки, и понять - чему из этого можно верить (подробности)