Можно ли было спасти Началову и почему она скрывала диагнозы: пять неудобных вопросов о болезни певицы

1. Чем все-таки болела Юлия Началова

Пока доподлинно известно, что певица болела долго, как минимум, восемь лет (цифру озвучивала сама Юля на передаче Елены Малышевой). Но вот чем она болела - так и не ясно. СМИ, вообразив себя командой Хауса, каждый день множат самые разнообразные диагнозы один страшнее другого. Так, сообщалось, что у Началовой подагра, сахарный диабет, красная системная волчанка… в последние дни прибавилась версия с онкологией (ее озвучил малоизвестный певец, ученик Началовой), периодически вспыхивают разговоры о ВИЧе.

При этом лечащий врач певицы Василий Шуров сообщает, что если не считать подагры, то Юля была «относительно здорова». Доктор заявляет, что у Началовой не было ни волчанки, ни онкологии, ни ВИЧ, а еще полгода назад у Началовой не было и диабета и поджелудочная железа была в «идеальном состоянии».

Врач Василий Шуров (справа) с Юлией Началовой на шоу "Детектор Лжи"

В работе журналиста важно оценивать источники информации. Поэтому источниками, заслуживающими доверия, в данном случае могут быть только самые близкие родственники и лечащий врач. Информация о ВИЧ, раке и разнообразных орфанных заболеваниях, поступившая от малознакомых с певицей граждан может быть расценено как пиар и вообще не заслуживает доверия.

Как справедливо заметил ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, «складывается впечатление, что Юля всем говорила разное о своей болезни».

Маленькая незаживающая ранка на ноге привела к смертиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697904" frameborder="0"></iframe> Юлию Началову убила случайность.Трагедия Юлии Началовой обросла миллионом версий. Сложно поверить, что молодую, красивую, талантливую женщину сгубила... случайность

2. Мог ли развиться диабет за полгода

Маленькая незаживающая ранка на ноге привела к смерти. Симптомы, от которых умерла Началова напоминают симптомы «диабетической стопы», от которой страдают диабетики. Малейший порез на ноге может привести к гангрене и смерти.

Однако был ли у певицы диабет? Лечащий врач Началовой заявляет, что еще полгода назад поджелудочная железа «была в идеальном состоянии». Несмотря на то, что отец Началовой сообщил, что диабет развился в последние полгода, доктор усомнился, что за полгода болезнь могла дойти до состояния диабетической стопы. «Ноги отнимают у людей, которые десятилетиями страдали диабетом, у которых сосуды ни к черту. Это не Юлин случай», - заявил врач в беседе с обозревателем «КП». Сотрудники клиники Управления делами президента весьма скептически отнеслись к тому, что певица умерла из-за диабета: «Конечно, все бывает, но не до такой степени и не в такие сроки».

Правда, специалисты считают, что повышенный уровень сахара мог повлиять на то, что рана долго не заживает.

У могилы Юлии Началовой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Страдала ли певица от зависимостей.

Этот вопрос волнует многих. И, судя по всему, он болезнен для друзей и родных Юлии. Разговор о том, что Началова страдает от алкогольной либо наркотической зависимости - появился еще несколько лет назад. Усугубило общественное мнение и то, что в прошлом году певица была задержана сотрудниками ДПС за вождение в нетрезвом виде, но проходить освидетельствование почему-то отказалась. Друзья, коллеги и знакомые в один голос уверяют, что Началова не пьет.

Близкая подруга певицы Лариса Долина в эфире «Секрета на миллион» заявила, что за все многолетнее время знакомства видела Началову с бокалом от силы два-три раза: «Юля очень спокойно относится к алкоголю», - говорила певица. То же сообщает доктор Шуров. На вопросы, почему ее лечащим врачом был нарколог и лечилась Юля в наркологической клинике, Шуров объяснял, что работал с пациенткой не как с зависимой, а в качестве лечащего врача, выполняющего функцию подбора специалистов. «В свою очередь как нарколог я могу сказать, что моей патологии у нее не было», - сообщал Шуров.

Проститься с Юлей пришли сотни людейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако еще год назад эти слова поставил под сомнение нарколог Иркен Иманбаев, выступавший в роли эксперта на передаче «Секрет на миллион»: «Почему вы так однозначно утверждаете? Мы знаем, что при обезболивании применяются наркотические вещества. У Юли были сильные боли из-за подагры».

Масла в огонь подлила вдова Дмитрия Марьянова туманно намекнувшая в передаче «Пусть говорят», что у Началовой могли быть те же проблемы, что и у Дмитрия Марьянова.

Но, опять же, была ли Началова зависимой, или нет, нельзя не согласиться со словами лечащего врача. У алкоголиков и наркоманов возникает некроз тканей, который приводит к ампутации, однако чтобы дойти до такого состояния, нужно совсем опуститься.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

4. Почему Началова лечилась в наркологической клинике?

Здесь возникает много вопросов и нестыковок. «Ощущение, что что-то замалчивается», - как мягко выразился ведущий «Пусть говорят» Дмитрий Борисов. Странно, что врач, который должен хранить тайны пациента - открыто идет на контакт с прессой и рассказывает о болячках Юли. Странно, что клиника, в которой еще полгода назад лечилась Началова, действительно наркологическая. Более того, это та самая клиника, где лечился (и умер) Дмитрий Марьянов. В интервью с корреспондентом "КП" , Василий Шуров не отрицал, что Началова приходила на Можайку, 10. Однако в ходе передачи «Пусть говорят» владелица клиники Мария Фролова очень эмоционально отнеслась к вопросу ведущего, процитировавшего специализацию клиники: «наркологическая клиника, специализирующаяся на лечении пациентов, страдающих алкогольной, наркотической, никотиновой и игровой зависимостью,а также сопутствующих заболеваний, связанных с расстройством психики».

21 марта, в Москве попрощались с певицей Юлией НачаловойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фролова заявила, что «владеет еще многопрофильным центром»; что в ее клинике Юлии подбирали врачей и, наконец, сообщила, что, оказывается, и лечилась пациентка в железнодорожной профильной больнице у некой «Людмилы Ивановны».

Остается добавить, что вопросы вызывала сама речь Фроловой: фразы вроде «гормональный фонд» свидетельствовали, что владелица больницы слабо владеет медицинской терминологией. При этом и Фролова и Шуров не устали подчеркивать, что полгода назад Юле «нашли крутого нефролога, который круто занимался ее почками», ее хорошо подлечили, и она вышла из больницы вполне здоровой.

Кстати, еще один пикантный момент. Как рассказывал Шуров в интервью КП, полгода назад с Началовой они имели договоренность: она обратится к нему, если что-то пойдет не так. Однако Юлия по каким-то причинам не обратилась. Почему, если «не так» уже был в самом разгаре: певица мучилась, терпела боль и даже наняла специальную нянечку, чтобы та надевала на нее сапоги. При этом, как следовало из слов самой Фроловой, в последние дни жизни у Юлии отказали именно почки, по этой причине врачи не смогли назначить ей антибиотики.

5. Можно ли было спасти Началову

Вопрос, на который нет ответа. После смерти певицы писали, что Началову можно было спасти, однако врачи потеряли четыре дня, потому что, якобы, боялись испортить статистику смертности по больнице. По данным ряда источников, по состоянию на 8 марта у певицы была флегмона, уже перешедшая в гангрену, но женщину еще можно было бы спасти, ампутировав ногу. (Тем более, по правилам, врачи должны были удалить гнойный очаг в первые 24 часа).

Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Однако операция так и не была проведена в нужное время, а потом врачи уже побоялись хирургического вмешательства, учитывая плохое состояние пациентки. Почему время было упущено и все не сделали вовремя? На этот вопрос дал ответ доктор Шуров: "пока певица была в сознании, она отказывалась от ампутации, а потом стало поздно".

А пресс-секретарь Началовой говорит о том, что после ампутации, возможно, Началова не смогла бы выжить.

Так что не остается ничего другого, чем согласиться с мнением, которого придерживается большинство: Началову убила случайность и работа, не позволяющая выглядеть страдающей и негламурной.

Похороны артистки организовали ее друзьяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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