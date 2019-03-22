Вскрылись другие имя и фамилия Началовой

После смерти Юлии Началовой стали вскрываться все новые и прежде неизвестные детали жизни певицы. Оказалось, например, что по документам у нее другая фамилия, да и имя претерпело изменение.

21 марта прошли похороны артистки. Место на Троекуровском кладбище стоило 1 миллион 300 рублей. Однако для Юлии Началовой сделали исключение благодаря помощи друзей-артистов и содействию депутата Оксаны Пушкиной.

21 марта прошли похороны артисткиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собственно, благодаря этому запросу и стало известно, что у Юли двойная фамилия. "16 марта 2019 года скончалась широко известная и популярная певица и актриса Началова-Алдонина Юлия Викторовна", - черным по белому написано в депутатском запросе с просьбой о предоставлении бесплатного места на кладбище (копия документа есть в распоряжении "КП" - прим. ред.).

Двойную фамилию певица взяла после свадьбы с футболистом Евгениейм Алдониным в 2006 году. Они счастливо прожили в браке пять лет. В декабре 2011-го объявили об официальном разводе. Но после расставания они сохранили не только уважительные отношения. Юлия оставила фамилию Алдонина. Позже она призналась, что не хотела менять документы и тратить время на бюрократическую волокиту. Возможно. Но, может еще и потому, что всегда относилась к Жене тепло.

julianachalova Юля очень трепетно относилась к бывшему мужу

Поздравляя близкого человека с Днем рождения 22 января, Началова писала в своем блоге: "Женя, дорогой! Ты наш папа и мы желаем тебе здоровья! Гармонии! Радостных моментов, огромного счастья и любви! Пусть все твои мечты сбываются! Если ты чего то очень сильно хочешь, то ты это получаешь. Я же знаю. С Днем рождения, Женечек".

Но не только фамилия претерпела изменения на бумаге. Юля крещена под церковным именем Иулия - в честь святой Иулии Коринфской. Праведница почитается как православной, так и католической церковью. Имя Иулия с латыни переводится как "июльская". В греческом же языке - "кудрявай" или "пушистая".

Место на Троекуровском кладбище стоило 1 миллион 300 рублей. Однако для Юлии Началовой сделали исключение благодаря помощи друзей-артистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как писал сайт kp.ru, смерть артистки, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья Юли. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны. 21 марта Юлю похоронили на одном из престижнейших кладбищ Москвы. Этот погост считается "преемником" Новодевичьего. Именно здесь покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, певец Александр Барыкин, политик Борис Немцов.

Юлию Началову похоронили на 17-м участке - рядом с покончившим с собой в Испании основателем НТВ Игорем Малашенко. Мужа Божены Рынски проводили в последний путь 18 марта. Он упокоился справа от могилы певицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раздавленная горем Долина разрыдалась у гроба Началовой

Певица является крестной мамой 12-летней дочери исполнительницы (подробности)

Еле идущего Левкина поддерживали под руку на похоронах Началовой

Бывший солист "На-На" сильно сдал и неважно выглядел (подробности)

Нарколог обнародовал подробности лечения Юлии Началовой

Врач подчеркнул, что проводил обследование певицы и подбирал специалистов для нее (подробности)

Онкобольной пародист Песков нашел в себе силы и пришел проститься с Началовой

Артист лежал с певицей в одной больнице (подробности)

Судмедэксперт назвала истинную причину смерти Началовой

Пришедшая проститься с певицей женщина высказала свою точку зрения о ее безвременной кончине (подробности)

Бывшие мужья простились с Юлей Началовой

Похороны артистки организовали ее друзья (подробности)

Как Началова получила бесплатное место на Троекуровском кладбище

Друзья-артисты Юли Началовой написали официальное письмо правительству Москвы (подробности)

"Как принцесса": гроб Юли Началовой завалили белыми цветами

Певица очень любила именно белые цветы (подробности)