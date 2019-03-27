Анатолий Чубайс: «Абызов хорошо понимает, что такое уличные терки»

О том, как Михаил Абызов работал в энергетической госмонополии под началом Чубайса, хорошо описано в книге «Крест Чубайса. Заказное самоубийство РАО «ЕЭС», крупнейшей госмонополии в России». Его главная заслуга - что в конце 90-х он решил проблему неплатежей. То есть заставил крупный бизнес платить по счетам. В книге даны очень точные характеристики, которые раскрывают личность этого человека. Приводим некоторые выдержки:

«Не было в числе высшего менеджмента РАО, появившегося здесь с приходом Чубайса, другой такой фигуры, вокруг который было бы столько разговоров и толков, подозрений и восхищений, слухов и ультиматумов. Абызов в РАО волновал всех. Им открыто восхищались и его молча побаивались. Миноритарные акционеры и их лидеры прозрачно намекали Чубайсу, что он окружил себя черт знает кем. И не надо было уточнять, кого они имеют в виду в первую очередь. Член совета директоров Виктор Кудрявый замучил всех подозрениями: зачем успешный бизнесмен пришел в государственную компанию? И сам себе отвечал: понятно зачем. Министр экономического развития Герман Греф регулярно требовал отставки Абызова. Без всяких намеков и иносказаний. И это было серьезней всего остального».

О том, как Михаил Абызов работал в энергетической госмонополии под началом Чубайса, хорошо описано в книге «Крест Чубайса. Заказное самоубийство РАО «ЕЭС»Фото: Михаил ФРОЛОВ

«А. Чубайс: Да что там бандиты. В простой деревне простые люди, которые не привыкли платить и не собирались привыкать, просто зарубили топорами наших людей в Кемеровской области. Целую семью. Вот что такое платежи. А сколько у меня людей, реально обстрелянных, и раненые даже есть. Нет, здесь нужны люди именно такого класса, как Абызов, который хорошо понимает, что такое уличные терки, перестрелки, и при этом понимает, что такое бизнес. Тут энергетика сама по себе, и Гарвард абсолютно ни при чем».

«М. Абызов: На мой взгляд, есть три возможных мотива перехода бизнесмена в государственную компанию. Первый — он хочет заработать денег, пользуясь положением. Второй, о котором не говорит Кудрявый, — он хочет сделать карьеру, потому что деньги он уже сделал. И третий — это профессионально интересно. Мой случай — третий».

Напомним, 46-летнего Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в мошенничестве и в организации преступного сообщества. Ему вменяют хищение четырех миллиардов рублей.

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