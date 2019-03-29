Самолетные войны: Выиграет ли Россия от проблем «Боинга»

ОТЛЕТАЛСЯ?

Проблемы с новыми моделями самолетов у американцев, да как и у остальных производителей, случались и раньше. Взять Boeing 787 Dreamliner, полеты которого приостанавливались из-за сомнений в надежности установленных там новейших аккумуляторов. Компания с проблемой справилась, Dreamliner с успехом продается дальше.

Сейчас, однако, ситуация выглядит куда серьезнее. Две катастрофы с одной и той же моделью - Boeing 737 MAX 8 - унесли жизни в общей сложности 346 человек. Мир напуган не на шутку. Полеты MAX — до выяснения обстоятельств - запрещены над территорией большинства стран, включая США. Есть и первый потерянный серьезный контракт — примерно на пять миллиардов долларов. Национальная авиакомпания Индонезии разорвала договор на покупку 49 Boeing 737 MAX 8. Объяснение такое — пассажиры утратили доверие к самолетам этой модели. Пять миллиардов в объемах корпорации «Боинг» - не так уж много, важнее возможная тенденция. Если «Боинг» теряет контракты — кому-то они должны достаться?

БИТВА ЗА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Количество заказов на Boeing 737 MAX на момент последней катастрофы, по данным самой корпорации, приближалось к 4700 лайнерам. МАX уже назвали самым продаваемым «Боингом» в новейшей истории.

Авиакомпании самолет очень ждали. Он рассчитан на самые ходовые среднемагистральные маршруты и самую окупаемую вместимость — около 200 человек. При этом более легок и экономичен, чем предыдущие версии 737-го. А это как раз то, за что активно сражаются авиакомпании. Все хотят лайнер, который бы летал как можно дальше без дозаправки, при этом требовал бы как можно меньше авиакеросина. Что позволяет удешевлять билеты без потери качества обслуживания. Не заменишь вовремя свой авиапарк на такие вот самолеты нового поколения, очень быстро проиграешь в жесткой борьбе за пассажира — путешественники сбегут к конкурентам.

Понимают эту ситуацию, естественно, не только конструкторы «Боинга». Специалисты называют, как минимум, еще три похожих разработки самолета «нового поколения». Среди них — и отечественный МС-21.

MAX и его аналоги.

КТО ЗАМЕНИТ МАХ

Американское деловое издание Financial Times уже просчитало, сможет ли воспользоваться проблемами у «Боинга» его главный конкурент - европейский «Аэрбас». Вывод — не получится: чтобы переманить напуганных клиентов "Боинга", "Аэрбасу" не хватит мощностей и комплектующих. На конец февраля портфель заказов на A320neo — европейскую альтернативу Boeing 737 MAX — и так уже превышал 5,8 тысяч бортов. «Аэрбас» собирался расширить производство своих новых самолетов к середине следующего года до 60 в месяц, а к 2021 году — до 63. Расширяться быстрее - никак.

К конкурентам 737 MAX относят еще китайский C919. У этого лайнера есть серьезный плюс перед западными конкурентами — он дешевле. И серьезный минус — пока этот самолет только проходит сертификационные испытания, а начало серийного производства планируется в 2021 году.

Ровно те же плюсы и минусы у российского МС-21. Он, как предполагается, будет дешевле MAXа и NEO. И вообще новый отечественный самолет эксперты хвалят просто с пеной у рта. Но он еще в процессе сертификации, а серийно будет выпускаться с 2021 года. Начать производство планировалось раньше, но возникли проблемы из-за санкций - для композитного крыла нового самолета (за счет композитных материалов вместо металла лайнер и получается более легким) предполагалось использовать компоненты из США и Японии. В итоге первые лайнеры от «Иркута» авиакомпании получат никак не раньше, чем года через три.

- В первое десятилетие предполагается выйти на 70 самолетов в год. Это чуть больше, чем «Боинг» и «Аэрбас» аналогичных самолетов производят в месяц, - говорит Роман Гусаров, независимый авиаэксперт, руководитель портала AVIA.ru.

Как поделен мировой рынок авиастроения.

ИТОГО

Российских авиастроителей обвиняют в медлительности. Скажем, предложили власти «Аэрофлоту» закупить для своей «дочки» - лоукостера «Победы» - наши МС-21 вместо 737 MAXов. Но поставки МАХов предполагалось начать уже с конца 2019 года. А когда «Победа» сможет получить отечественные самолеты — при том, что ей их нужно несколько десятков, а уже и сам головной «Аэрофлот» стоит на МС-21 в очереди?

- Мне кажется, разговоры о кризисе в «Боинге» сейчас слишком преувеличены, - считает Роман Гусаров. - Компания, которая обеспечивает почти половину мирового рынка самолетов, с ситуацией справится. Тем более, что до сих пор доверие к ней было очень высоко. Но я бы не стал в связи с этим переживать за наш новый самолет. Если МС-21 после начала эксплуатации подтвердит все заявленные характеристики, то есть действительно окажется очень хорошим, проблем с продажами у «Иркута» не будет — не зависимо от того, что там станет с «Боингом».

Действительно, «Иркут» уже обеспечен твердыми контрактами на несколько лет вперед (см. «Справку «КП»). Как, впрочем, и его конкуренты.

-Надо понимать, что «Боинг» и «Аэрбас» зарабатывали то положение, которое они сейчас занимают на рынке, несколько десятилетий. На них работают десятки предприятий, - продолжает Гусаров. - И у нас сейчас речь идет не просто о появлении своего нового самолета, а о возрождении целой отрасли. Если мы хотим, чтобы Россия действительно вернула себе статус авиастроительной державы, а не просто продавала несколько десятков самолетов в год — и при этом в условиях санкций зависела от зарубежных комплектующих - надо набраться терпения. На это уйдет не одно десятилетие.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А где наш «Суперджет»?

- В прошлом году было поставлено 23 самолета Embraer 190 - это ближайший аналог «Суперджета». И 28 наших, несмотря на то, что возникли проблемы с двигателями — подвели французские поставщики — а так бы поставили больше, - говорит Роман Гусаров. - И это очень хороший показатель. Поскольку весь мировой рынок самолетов такого типа — 60-70 в год. Производя в среднем 30 «суперджетов» в год, мы фактически уже заняли его половину.

Как считают некоторые эксперты, сама идея выпускать ближнемагистральный самолет на сотню кресел была не очень удачной. На местных и региональных линиях основной спрос — на самолеты несколько меньшей вместимости.

Есть и конспирологическая версия. Решение выпускать самолет именно на сто мест было принято не без «дружеской помощи» из Америки. «Сухой» при создании SSJ100 консультировали спецы «Боинга». Хотели избавиться от конкурента, так сказать, в зародыше? Сейчас ведется «работа над ошибками» - есть планы выпустить укороченный вариант «Суперджета» на 70-75 мест. Что позволит нашим производителям и лучше удовлетворять нужды отечественных авиакомпаний, и занять более объемную нишу на мировом рынке. Правда, не ранее чем лет через пять.

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