"Бешусь и восхищаюсь": Богомолов вне себя от выходки Собчак

Константин Богомолов опубликовал фотографию с Ксенией Собчак. Телеведущая стоит спиной и любуется собором Святого Вита в Праге.

"На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался", - не сдерживая эмоций, написал Константин Богомолов в своем блоге.

Подписчики поддержали Константина: "Свою Собчак наконец выложил...", "А мы полгода бесимся и возмущаемся и что-то не понятно, будем ли когда-то ржать и восхищаться по поводу этой дамы", "Да никто уже давно и не верит ни взгляду ни словам...", "То ли еще будет", "Остроте ума этого демона можно только завидовать. Не сомневаюсь, что было нечто гениальное", "Да, она фантастическая женщина".

konbog75 На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо

О романе Ксении и Константина заговорили в прошлом году. Пару часто видели за границей и на светских мероприятиях. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что Ксения официально замужем за актером Максимом Виторганом.

Знаменитость в передаче "Эксклюзив"откровенно ответила на вопрос Бориса Корчевникова. Телеведущий прямо спросил коллегу по цеху: "У вас сейчас сложный период?". В ответ Ксения сообщила, что "это личное". И тут же добавила: "Есть болезненные аспекты в моей личной жизни, о которых я не готова говорить...". И тут же добавила: "Женщина имеет право жить и спать с тем, с кем она хочет!".

8 марта Собчак и Виторган объявили, что они давно уже не вместе, но остались в теплых отношениях и продолжают вместе воспитывать двухлетнего сына Платона. А недавно Ксению Собчак и Константина Богомолова сняли во время медленного танца. Причем скандально известная телеведущая буквально сияла от счастья, а режиссер прилюдно признался ей в любви.

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