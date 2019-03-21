Раздавленная горем Долина разрыдалась у гроба Началовой
Певица Лариса Долина была очень важным человеком в жизни Юли Началовой, которая скончалась 16 марта. Народную артистку и покойную связывало нечто большее чем просто музыка. Долина - крестная мать дочери Началовой. А дочь Долиной была лучшей подругой Юли.
На церемонии прощания с Юлей Началовой, которая проходила 21 марта в траурном зале на Троекуровском кладбище, на Ларису Долину было больно смотреть. Она сидела подле белого гроба, усыпанного цветами. Рядом находилась дочь Долиной - Лина, Алексей Глызин, родители Юли Началовой и ее дочка Верочка.
У могилы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Долина в траурном наряде смотрела в одну точку. Она словно онемела и окаменела от горя. Но все же героически держалась всю церемонию. Однако под конец не смогла справиться с эмоциями.
Когда гроб с телом Началовой выносили, вся семья певицы вышла из траурного зала прощаний. Скорбная процессия двинулась к месту захоронения. И только тогда Лариса Долина дала волю чувствам и разрыдалась.
Певица крестила дочь Юлии Началовой и смерть молодой звезды приняла очень близко к сердцу. "Моя девочка... Выросшая на моих глазах.. Талантливая и амбициозная, в то же время, ранимая и тонкая. Поверить не могу и не хочу. Но от правды никуда не деться. У меня нет слов, только боль и слезы. Пусть память о тебе будет солнечной и светлой!", - прокомментировала она смерть Юли.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.Фото: EAST NEWS
Сейчас миссия исполнительницы - помочь Верочке справиться с шоком и пережить утрату, сделать так, чтобы девочка выросла хорошим человеком. Таково предназначение крестных родителей.
Гроб Началовой вынесли под аплодисменты и крики "браво". Проститься с певицей пришли сотни людей.
Как писал сайт kp.ru, смерть артистки, которая умерла от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья Юли. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.
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Похороны Юлии Началовой: прощание со звездой.Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище. Сначала состоится прощание в ритуальном зале, только для близких и родственников. После - траурная церемония, где простится с Юлией Началовой смогут все желающие
ИСТОЧНИК KP.RU
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