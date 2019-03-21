Раздавленная горем Долина разрыдалась у гроба Началовой

Певица Лариса Долина была очень важным человеком в жизни Юли Началовой, которая скончалась 16 марта. Народную артистку и покойную связывало нечто большее чем просто музыка. Долина - крестная мать дочери Началовой. А дочь Долиной была лучшей подругой Юли.

На церемонии прощания с Юлей Началовой, которая проходила 21 марта в траурном зале на Троекуровском кладбище, на Ларису Долину было больно смотреть. Она сидела подле белого гроба, усыпанного цветами. Рядом находилась дочь Долиной - Лина, Алексей Глызин, родители Юли Началовой и ее дочка Верочка.

У могилы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

julianachalova Юля и Лина дружили с детства

Долина в траурном наряде смотрела в одну точку. Она словно онемела и окаменела от горя. Но все же героически держалась всю церемонию. Однако под конец не смогла справиться с эмоциями.

Когда гроб с телом Началовой выносили, вся семья певицы вышла из траурного зала прощаний. Скорбная процессия двинулась к месту захоронения. И только тогда Лариса Долина дала волю чувствам и разрыдалась.

Певица крестила дочь Юлии Началовой и смерть молодой звезды приняла очень близко к сердцу. "Моя девочка... Выросшая на моих глазах.. Талантливая и амбициозная, в то же время, ранимая и тонкая. Поверить не могу и не хочу. Но от правды никуда не деться. У меня нет слов, только боль и слезы. Пусть память о тебе будет солнечной и светлой!", - прокомментировала она смерть Юли.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года.Фото: EAST NEWS

Сейчас миссия исполнительницы - помочь Верочке справиться с шоком и пережить утрату, сделать так, чтобы девочка выросла хорошим человеком. Таково предназначение крестных родителей.

dolinalina Ты бы обалдела, моя Китя, от того что сегодня было. Сколько людей, сколько цветов, сколько любви, сколько боли и скорби. Спи, наша родная девочка. Даже сегодня - самая в мире красивая. Не верю. Сотканная из света. Оставайся светом нам всегда, пожалуйста

Гроб Началовой вынесли под аплодисменты и крики "браво". Проститься с певицей пришли сотни людей.

Как писал сайт kp.ru, смерть артистки, которая умерла от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян. Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья Юли. Врачи боролись за жизнь Началовой всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.

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