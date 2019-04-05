Ошибка президента

ЧейКрым, ПутинКто, ОткудаГаз и прочие риторические тонкости незалежной политики - это бог с ним. Интересней вот что.

Вот подсчитают 22 апреля, или когда сподобятся, голоса, прослезятся, побуянят, как заведено, и объявят президентом Зеленского. И он внезапно обнаружит, что вокруг не так чтоб сериал про политическую карьеру честного учителя. Что нельзя сесть устало в кресло, разгримироваться, снять смешную жилетку и пойти домой - жить дальше, как жил.

Что раз ты президент Украины, то с сегодняшнего дня должен говорить только на украинском языке. А хочется ли Зеленскому говорить на украинском? Каждый день, на публике, под телекамерами, с министрами и бизнесменами, с шахтерами и доярками, мучительно подбирая эти нелепые ускользающие слова. Ему, всю жизнь говорившему на русском, делать то, над чем он сам так долго и так едко смеялся.

А потом он выяснит, что должен на полном серьезе нести весь тот вздор, что до него нес Порошенко. Про Россию-агрессора, где он долго жил, выступал и хорошо зарабатывал, про кровожадного Путина, которого с квновской сцены просил забрать себя с Украины за долги, про то, что переименование его родного Днепропетровска в Днепр, это прекрасно. Про неуклонную украинскую политику, про крепнущую украинскую армию, про суверенитет и любовь Запада. Просто потому, что нынешний президент Украины иначе говорить не может. Иначе он не будет президентом нынешней Украины.

Он сможет, он хороший актер, но одно дело играть, а другой жить в этом. Год за годом жить чужой жизнью, это уже уровень разведчика-нелегала. К этому ли он стремился?

А что будет, когда Зеленский узнает, что ему теперь нужно хвалить националистов, встречаться и жать руку тем, кто сжигал людей в Одессе, награждать тех, кто убивает детей, обстреливая Донбасс? Что он не просто вынужден жить по соседству с парнями, гордо носящими символику СС, а он теперь их вождь.

Ведь этого симпатичного парня выбрали ровно за то, за что смотрели сериал про учителя-президента. За то, что он казался - да видимо и был - нормальным. Нормальным на фоне всего этого шевелящегося змеиного клубка, который принято называть украинской политикой. И теперь ему придется узнать, что этой президентской собакой виляет ее хвост, что назвавшись груздем, придется окунуться в этот кузов с головой? Это же будет человеческая драма, описать которую нужен новый Достоевский.

Нам говорят про смену поколений, про новых людей, которые придут и все изменят. Скоро мы увидим, как старые люди, приведшие к власти новых, изменят их до своего состояния.