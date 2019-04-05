2019-04-05T10:07:13+03:00
Выборы президента Украины 2019

Ошибка президента

Представляет ли Зеленский, как ему придется жить дальше?
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
Поделиться:
Комментарии: comments2
А потом он выяснит, что должен на полном серьезе нести весь тот вздор, что до него нес ПорошенкоА потом он выяснит, что должен на полном серьезе нести весь тот вздор, что до него нес ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

ЧейКрым, ПутинКто, ОткудаГаз и прочие риторические тонкости незалежной политики - это бог с ним. Интересней вот что.

Вот подсчитают 22 апреля, или когда сподобятся, голоса, прослезятся, побуянят, как заведено, и объявят президентом Зеленского. И он внезапно обнаружит, что вокруг не так чтоб сериал про политическую карьеру честного учителя. Что нельзя сесть устало в кресло, разгримироваться, снять смешную жилетку и пойти домой - жить дальше, как жил.

Что раз ты президент Украины, то с сегодняшнего дня должен говорить только на украинском языке. А хочется ли Зеленскому говорить на украинском? Каждый день, на публике, под телекамерами, с министрами и бизнесменами, с шахтерами и доярками, мучительно подбирая эти нелепые ускользающие слова. Ему, всю жизнь говорившему на русском, делать то, над чем он сам так долго и так едко смеялся.

А потом он выяснит, что должен на полном серьезе нести весь тот вздор, что до него нес Порошенко. Про Россию-агрессора, где он долго жил, выступал и хорошо зарабатывал, про кровожадного Путина, которого с квновской сцены просил забрать себя с Украины за долги, про то, что переименование его родного Днепропетровска в Днепр, это прекрасно. Про неуклонную украинскую политику, про крепнущую украинскую армию, про суверенитет и любовь Запада. Просто потому, что нынешний президент Украины иначе говорить не может. Иначе он не будет президентом нынешней Украины.

Он сможет, он хороший актер, но одно дело играть, а другой жить в этом. Год за годом жить чужой жизнью, это уже уровень разведчика-нелегала. К этому ли он стремился?

А что будет, когда Зеленский узнает, что ему теперь нужно хвалить националистов, встречаться и жать руку тем, кто сжигал людей в Одессе, награждать тех, кто убивает детей, обстреливая Донбасс? Что он не просто вынужден жить по соседству с парнями, гордо носящими символику СС, а он теперь их вождь.

Ведь этого симпатичного парня выбрали ровно за то, за что смотрели сериал про учителя-президента. За то, что он казался - да видимо и был - нормальным. Нормальным на фоне всего этого шевелящегося змеиного клубка, который принято называть украинской политикой. И теперь ему придется узнать, что этой президентской собакой виляет ее хвост, что назвавшись груздем, придется окунуться в этот кузов с головой? Это же будет человеческая драма, описать которую нужен новый Достоевский.

Нам говорят про смену поколений, про новых людей, которые придут и все изменят. Скоро мы увидим, как старые люди, приведшие к власти новых, изменят их до своего состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Сергей Станкевич - о предстоящих дебатах на Украине: Порошенко на стадионе в Киеве может попасть в свой же капкан, который он поставил на Зеленского
Об этом известный политик, эксперт Фонда имени Собчака рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Сергей Хрущев: Нет, Зеленский - не Рейган. Американцы - за Порошенко. Но они не поддержат его открыто во всех фальсификациях
Об этом проживающий в США сын бывшего советского лидера рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Окончательные итоги первого тура президентских выборов на Украине 2019: Зеленский почти вдвое обошел Порошенко по голосам
Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги президентских выборов на Украине 2019 по результатам обработки 100% бюллетеней
Александр Масляков: Нет, ни одной шутки кавээнщика Зеленского я не помню. Если бы знал, что он пойдёт в президенты, специально записывал бы. Шутка!
Об этом президент КВН рассказал нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Новости 24
В Южной Корее объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
Сервисы "Яндекс.Такси", "Везет" и "Ситимобил" помогут водителям не перерабатывать
Число малоимущих россиян сократится на четыре миллиона человек
Названы самые популярные имена для новорожденных в России
Сбербанк не вводил ограничений на прием купюр в банкоматах
Порошенко сдал кровь для теста на наркотики и алкоголь
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов
Названы самые полезные и вредные супы
Цены на авиабилеты будут расти, несмотря на снижение стоимости топлива
В сейме Латвии назвали унизительной "ночную" отставку мэра Риги
"Аризона" разгромила "Вегас" 4:1, но не вышла в плей-офф Кубка Стэнли
Американец отрубил руку мужчине, снявшему с него кепку с лозунгом Трампа
Семьи с детьми получат ипотеку под 6% годовых на весь срок кредита
На Украине предлагают ввести наказание за невыполнение предвыборных обещаний
В Бундестаге призвали распустить НАТО, пока "не стало слишком поздно"
Руководство Boeing надеется, что новое ПО и курсы для пилотов предотвратят сбои в MCAS
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН из-за принижения русского языка
Погода в Москве на 5 апреля 2019 года: местами возможен снег с дождем
Порошенко призвал Зеленского "быть мужиком" и не искать причин для отказа от дебатов
Трамп планирует подписать торговое соглашение с Китаем в течение месяца
Захарова уточнила, в какую Москву Омелян сможет въехать на танке
Джулиана Ассанжа выселяют из посольства Эквадора в Лондоне
Мэр Риги может оспорить решение о своей отставке в суде
Российские истребители за неделю семь раз поднимались на перехват у границ РФ
ЕСПЧ направил в Россию иски от 380 родных жертв крушения Boeing на Украине
Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты