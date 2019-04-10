Cмерть Началовой соединила Долину с молодым певцом

Александр Панайотов никак не может поверить в смерть своей близкой подруги Юлии Началовой. Единственным утешением для артиста стало его творчество. Как признается певец, Началова соединила его с легендарной артисткой Ларисой Долиной.

"С Ларисой Александровной мы собираемся записать одну из песен Юли в дуэте. Совсем скоро начнется подготовка концерта памяти. Скорее всего он пройдет в годовщину смерти Юли", - делится секретами Александр Панайотов.

Лариса Долина является крестной матерью дочери Началовой. Сейчас основная миссия исполнительницы - помочь Вере Алдониной справиться с горем и пережить утрату матери, а потом помочь ей вырасти достойным человеком. Такова обязанность крестных родителей.

Сам Александр до сих пор не может поверить, что Юли больше нет. "Все произошло настолько внезапно, что никто до сих пор не может смириться. Никто не ожидал, что дело повернется таким образом, даже самые близкие" - цитирует его "Собеседник".

julianachalova Юля Началова всегда радовалась жизни

Говорят, незадолго до своей кончины Началова была у гадалки, которая сообщила, что ей сделали порчу "на смерть". 34-летний Панайотов тоже в курсе этой темной истории. После похода к гадалке ошарашенная подруга рассказала ему о случившемся.

"Я не хотел бы раскрывать подробности. Но в любом случае эта история нечистая. Человек в юном возрасте имел такой букет болезней. Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю о том, что ей сказала гадалка: Юля не раскрывала подробностей. Она была в шоке", - признается участник шоу "Голос".

julianachalova Юля Началова стойко переносила все невзгоды

Он уверяет, что видит Юлю во сне. "Она мне снится постоянно, почти каждую ночь. Приходит живой: иногда плачет, иногда говорит, какой я у нее хороший друг", - с горечью констатирует Александр.

Вскоре он планирует навестить родителей Началовой. По словам певца, в гости к ним он поедет вместе с Ларисой Долиной, с которой певица была очень дружна.

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