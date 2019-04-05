"Как же это горько": Волочкова обратилась к поклонникам из-за Собчак

Анастасия Волочкова обратилась к своим подписчикам. Балерина поблагодарила поклонников за поддержку после выхода программы "Осторожно, Собчак".

"Дорогие друзья. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех и каждого, кто оказал мне поддержку словом добрым и просто человеческим участием после выхода программы Собчак. Чтобы поставить все точки над «i». Мы с ней никогда не были подругами, но я умею оставаться человеком при любых обстоятельствах", - начала свой монолог Анастасия Волочкова.

По просьбе Ксении Собчак она гостеприимно открыла двери своего дома, не ожидая, что теледива "ворвется врагом": "Установит скрытые камеры и микрофоны, начнет так некрасиво рыться по моим шкафам и тумбочкам, как мерзавка и вор, с оглядкой, чтоб я, не дай бог, не поймала ее за этим занятием".

Настя не стала скрывать, что после интервью ей трудно смириться с очередным предательством. "Как же это горько, оказав доверие, получать плевок в душу. И в этой ситуации может оказаться любой из нас", - посетовала балерина.

И тут же заверила, что это никогда не остановит ее от доверчивости людям. Но вот чего она не может понять, так это того, что ради лайков, количества просмотров и рейтингов можно так "бессовестно продавать свою душу".

Волочкова рассказала Собчак, как фирменный шпагат помогает ей в сексе.

"Я не держу зла на Собчак. Вовсе нет. Даже после такого безнравственного поступка в моем любимом доме. Я предпочту оставаться снисходительной. Объяснить сама себе не могу ее предательства очередного... Я ведь душу свою ей искренне открыла... Плакала тоже, думая, что она сочувствует моей боли", - разоткровенничалась танцовщица.

Волочкова предположила, что Ксению на такой шаг побудила неудовлетворенность в личной жизни. "Ведь ее всегда и все бросают... Или она запуталась, что свойственно каждому из нас, не осуждайте ее, пожалуйста. В ней, наверняка, есть много хорошего. Мне нечего больше сказать... Но вам спасибо за поддержку", - резюмировала Анастасия.

Как писал сайт kp.ru, скандальное интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей. И если обычно злопыхатели критикуют Анастасию Волочкову, то на сей раз публика встала на сторону униженной танцовщицы, а Собчак получила нагоняй за свой цинизм. Зрители оставили тысячи комментариев под видео. В основном обсуждают момент, когда пронырливая ведущая побежала исследовать спальню Анастасии, пока хозяйку дома готовили к съемке.

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